Саша Черно сделала громкое заявление. Участница шоу Дом-2 хочет подать на развод с Иосифом Оганесяном.

Саша Черно сделала громкоезаявление. Участница шоу "Дом-2" хочет подать на развод с Иосифом Оганесяном.После грязной семейной потасовки, когда Иосиф поколотил жену, пара предсталана поляне. Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина попыталась разобрать конфликтпышнотелой Черно с супругом. Однако к согласию они не пришли.Анонс выпускаопубликовал Instagram-аккаунт dom2_reality."Можетты меняться начнешь?" – спросила Саша мужа. "Если я не увижу уважения ко мне,то меняться не начну", – заявил Иосиф."Когда ты такой, я всегда делаю шаг тебе на примирение…Может мы хоть раз сделаем наоборот, чтобы ты хоть что-то понял? Если я сейчаспойду на примирение, через два месяца эта ситуация повторится", – парировалаЧерно.В спор участников вмешалась Бородина. Оназадала Оганесяну вопрос: зачем он живет с женщиной, которая его не уважает? "Люблю",– признался драчливый супруг пышки."А потом вы меня спрашиваете, почему я хочу развода!"– заявила Черно. На вопрос ведущей, поедет ли она расторгать брак, Сашаответила утвердительно – судя по всему, участница телестройки решилась накрайние меры.Пользователи соцсети встали на сторону Оганесяна. Онисчитают, что толстушка из сама виновата в ссорах с избранником. "На нее никаких слов нет, она лентяйка ужасная, неуважает своего мужа", Когда последний она на себя в зеркало смотрела?Черно пятки должна ему целовать, что он на ней женился! На старого мужланапохожа она", "Да хоть пусть будет мисс мира, но с таким характером иотношением к мужу она… никому не нужна будет", – оставили комментариифолловеры.