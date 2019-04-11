Саша Черно сделала громкое
заявление. Участница шоу Дом-2 хочет подать на развод с Иосифом Оганесяном.
Саша Черно сделала громкое
заявление. Участница шоу "Дом-2" хочет подать на развод с Иосифом Оганесяном.
После грязной семейной потасовки, когда Иосиф поколотил жену, пара предстала
на поляне. Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина попыталась разобрать конфликт
пышнотелой Черно с супругом. Однако к согласию они не пришли.
Анонс выпуска
опубликовал Instagram-аккаунт dom2_reality.
"Может
ты меняться начнешь?" – спросила Саша мужа. "Если я не увижу уважения ко мне,
то меняться не начну", – заявил Иосиф.
"Когда ты такой, я всегда делаю шаг тебе на примирение…
Может мы хоть раз сделаем наоборот, чтобы ты хоть что-то понял? Если я сейчас
пойду на примирение, через два месяца эта ситуация повторится", – парировала
Черно.
В спор участников вмешалась Бородина. Она
задала Оганесяну вопрос: зачем он живет с женщиной, которая его не уважает? "Люблю",
– признался драчливый супруг пышки.
"А потом вы меня спрашиваете, почему я хочу развода!"
– заявила Черно. На вопрос ведущей, поедет ли она расторгать брак, Саша
ответила утвердительно – судя по всему, участница телестройки решилась на
крайние меры.
Пользователи соцсети встали на сторону Оганесяна. Они
считают, что толстушка из сама виновата в ссорах с избранником. "На нее никаких слов нет, она лентяйка ужасная, не
уважает своего мужа", Когда последний она на себя в зеркало смотрела?
Черно пятки должна ему целовать, что он на ней женился! На старого мужлана
похожа она", "Да хоть пусть будет мисс мира, но с таким характером и
отношением к мужу она… никому не нужна будет", – оставили комментарии
фолловеры.