Мать известного певца Данко обвиняет его возлюбленную в краже семейной драгоценности стоимостью тридцать миллионов рублей. Елена Леонидовна Ильинская вызвала будущую невестку Марию Силуянову на детектор лжи. Враждующие дамы встретились в студии ток-шоу На самом деле.

Мать известного певца Данко обвиняетего возлюбленную в краже семейной драгоценности стоимостью тридцать миллионоврублей. Елена Леонидовна Ильинская вызвала будущую невестку Марию Силуянову надетектор лжи. Враждующие дамы встретились в студии ток-шоу "На самом деле"."Месяц назад я обнаружила, что из моей шкатулки пропал крест. Он золотой, на нем были крупные рубины ибриллианты. Это реликвия наша семейная, которая передавалась из рода в род поженской линии", – рассказала Елена Леонидовна ведущему Дмитрию Шепелеву в эфире шоу "На самом деле" Первого канала.По словам Ильинской после пропажи драгоценности онаперестала пускать невестку на порог. Женщина уверена, что Силуянова не пара ее50-летнему наследнику Александру Фадееву, более известному под псевдонимом Данко.Мария Силуянова тоже появилась на съемочной площадкепрограммы "На самом деле". 30-летняя невеста звезды заявила, что непричастнак этой пропаже и потребовала предъявить доказательства своей вины.Елена Леонидовна не смогла как-либо подтвердить свои обвинения.Родственница артиста резко поменяла тему. Она сообщила, что будущая невесткаизменяет ее сыну. "Я сама своими глазами видела", – убеждала Елена Леонидовнаприсутствующих.Сам Данко встал на сторону возлюбленной. Вокалист сообщил,что очень любит маму, но верить ее словам не хочет.Меж тем адвокат Александр Бенхин по просьбе матери артистапровел частное расследование. Юрист установил за Марией слежку и выяснил, что та действительно в тайне от возлюбленного встречалась с богатым, молодым икрасивым мужчиной.Мария поняла о ком идет речь. Она не стала отрицать, что унее есть друг Дмитрий, с которым она часто проводит время решая рабочие вопросы.После все стороны конфликта по очереди прошли тестированиена детекторе лжи. В результате выяснилось, что Силуянова непричастна к пропажесемейной реликвии Ильинских, однако ранее она тайком сняла с карты Данко 300 тысячрублей. Эти деньги девушка отдала своему приятелю Дмитрию. Более того, этот таинственныйдруг, судя по показаниям полиграфа ток-шоу ,продолжительное время состоит с Марией в интимных отношениях.Услышав об измене Данко не на шутку взбесился. Артиствскочил с места и принялся материть избранницу на чем свет стоит. Продолжая изрыгатьпроклятия, певец покинул съемочную площадку Мария Силуянова заженихом не последовала.