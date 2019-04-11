Мать известного певца Данко обвиняет
его возлюбленную в краже семейной драгоценности стоимостью тридцать миллионов
рублей. Елена Леонидовна Ильинская вызвала будущую невестку Марию Силуянову на
детектор лжи. Враждующие дамы встретились в студии ток-шоу На самом деле.
Мать известного певца Данко обвиняет
его возлюбленную в краже семейной драгоценности стоимостью тридцать миллионов
рублей. Елена Леонидовна Ильинская вызвала будущую невестку Марию Силуянову на
детектор лжи. Враждующие дамы встретились в студии ток-шоу "На самом деле".
"Месяц назад я обнаружила, что из моей шкатулки пропал крест. Он золотой, на нем были крупные рубины и
бриллианты. Это реликвия наша семейная, которая передавалась из рода в род по
женской линии", – рассказала Елена Леонидовна ведущему Дмитрию Шепелеву в эфире шоу "На самом деле" Первого канала.
По словам Ильинской после пропажи драгоценности она
перестала пускать невестку на порог. Женщина уверена, что Силуянова не пара ее
50-летнему наследнику Александру Фадееву, более известному под псевдонимом Данко.
Мария Силуянова тоже появилась на съемочной площадке
программы "На самом деле". 30-летняя невеста звезды заявила, что непричастна
к этой пропаже и потребовала предъявить доказательства своей вины.
Елена Леонидовна не смогла как-либо подтвердить свои обвинения.
Родственница артиста резко поменяла тему. Она сообщила, что будущая невестка
изменяет ее сыну. "Я сама своими глазами видела", – убеждала Елена Леонидовна
присутствующих.
Сам Данко встал на сторону возлюбленной. Вокалист сообщил,
что очень любит маму, но верить ее словам не хочет.
Меж тем адвокат Александр Бенхин по просьбе матери артиста
провел частное расследование. Юрист установил за Марией слежку и выяснил, что та действительно в тайне от возлюбленного встречалась с богатым, молодым и
красивым мужчиной.
Мария поняла о ком идет речь. Она не стала отрицать, что у
нее есть друг Дмитрий, с которым она часто проводит время решая рабочие вопросы.
После все стороны конфликта по очереди прошли тестирование
на детекторе лжи. В результате выяснилось, что Силуянова непричастна к пропаже
семейной реликвии Ильинских, однако ранее она тайком сняла с карты Данко 300 тысяч
рублей. Эти деньги девушка отдала своему приятелю Дмитрию. Более того, этот таинственный
друг, судя по показаниям полиграфа ток-шоу ,
продолжительное время состоит с Марией в интимных отношениях.
Услышав об измене Данко не на шутку взбесился. Артист
вскочил с места и принялся материть избранницу на чем свет стоит. Продолжая изрыгать
проклятия, певец покинул съемочную площадку Мария Силуянова за
женихом не последовала.