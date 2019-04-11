Скандал со взятками завершился паузой в показе популярного
сериала. В деле оказалась замешана исполнительница одной из главных ролей,
которую в итоге убрали из проекта.
Скандал со взятками завершился паузой в показе популярного
сериала. В деле оказалась замешана исполнительница одной из главных ролей,
которую в итоге убрали из проекта.
В новых сериях популярной исторической драмы "Когда
зовет сердце" зрители не досчитаются одной из главных героинь. После
из фильма вырезали все эпизоды с Лори Лафлин.
Сериал снова начнет выходить в эфир с 5 мая. Он исчез из
сетки вещания Hallmark Channel после того, как стало известно: многие
голливудские звезды проплачивали поступление своих детей в колледж. После
продюсер шоу Брайан Берд опубликовал официальное
заявление.
"Жизнь преподносит всем нам неприятные неожиданности и
единственный способ выжить – пройти через них с мужеством, молитвой, прощением
и надеждой. Многих из вас интересовало, что готовит будущее актерской и
съемочной группе. Ваше внимание и заинтересованность много для нас значат.
Спасибо вам за то, что нас вдохновляете", – написал продюсер. Как
выяснилось, новых эпизодов были вырезаны все сцены с Лафлин, которая играла там
Эбигейл Стэнтон.
Лафлин и ее супруг Джаннулли предположительно заплатили 500
тысяч долларов, чтобы их дочерей Оливию Джейд и Изабеллу Роуз приняли в
университет Южной Каролины в качестве членов команды по гребле. При этом ни
одна из девушек не участвовала в спортивных соревнованиях.
В замешана также "Отчаянная домохозяйка"
Фелисити Хаффман и еще 12 звезд Голливуда. Они свою вину признали, пойдя на
сделку со следствием, передает .