Скандал со взятками завершился паузой в показе популярного сериала. В деле оказалась замешана исполнительница одной из главных ролей, которую в итоге убрали из проекта.

Скандал со взятками завершился паузой в показе популярногосериала. В деле оказалась замешана исполнительница одной из главных ролей,которую в итоге убрали из проекта.В новых сериях популярной исторической драмы "Когдазовет сердце" зрители не досчитаются одной из главных героинь. Послеиз фильма вырезали все эпизоды с Лори Лафлин.Сериал снова начнет выходить в эфир с 5 мая. Он исчез изсетки вещания Hallmark Channel после того, как стало известно: многиеголливудские звезды проплачивали поступление своих детей в колледж. Послепродюсер шоу Брайан Берд опубликовал официальноезаявление."Жизнь преподносит всем нам неприятные неожиданности иединственный способ выжить – пройти через них с мужеством, молитвой, прощениеми надеждой. Многих из вас интересовало, что готовит будущее актерской исъемочной группе. Ваше внимание и заинтересованность много для нас значат.Спасибо вам за то, что нас вдохновляете", – написал продюсер. Каквыяснилось, новых эпизодов были вырезаны все сцены с Лафлин, которая играла тамЭбигейл Стэнтон.Лафлин и ее супруг Джаннулли предположительно заплатили 500тысяч долларов, чтобы их дочерей Оливию Джейд и Изабеллу Роуз приняли вуниверситет Южной Каролины в качестве членов команды по гребле. При этом ниодна из девушек не участвовала в спортивных соревнованиях.В замешана также "Отчаянная домохозяйка"Фелисити Хаффман и еще 12 звезд Голливуда. Они свою вину признали, пойдя насделку со следствием, передает .