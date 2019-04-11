Автолюбителям, которые перевозят в салонах юных пассажиров, напомнили о важности соблюдения ПДД и вручили специальные наклейки.

В рамках пропагандистской кампании «Внимательный родитель за рулем» в Киржаче инспекторы ОГИБДД провели акцию «Ребенок в машине» на улицах районного центра. Мероприятие прошло при участии членов общественного совета при Отд МВД России по Киржачскому району и членов отряда ЮИД.В ходе акции дорожные полицейские останавливали автомобили, в которых находились юные пассажиры, напоминали водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, а также использования детских удерживающих устройств. В качестве презентов инспекторы ОГИБДД вручили родителям специальные автомобильные наклейки, сигнализирующие о нахождении ребенка в машине.Аналогичное мероприятие состоялось в Муромском районе. Сотрудник ДПС МО МВД России «Муромский» посетил родительское собрание в одной из городских школ, где провел профилактическую беседу с родительской общественностью и в завершение вручил всем специальные наклейки. Родители, покинув здание школы, тут же разместили знаки на своих автомобилях, отметив пользу подобных встреч с полицейскими.