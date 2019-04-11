Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в свой избирательный округ встретился с жителями Саратовской агломерации. Обсуждались самые актуальные и острые вопросы – развитие транспорта и социальной инфраструктуры, благоустройство областного центра.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в свой избирательный округ встретился с жителями Саратовской агломерации. Обсуждались самые актуальные и острые вопросы – развитие транспорта и социальной инфраструктуры, благоустройство областного центра.В Саратовской агломерации проживают около половины жителей области. Один из самых важных вопросов – транспортная доступность и связность города.К Вячеславу Володину обратился глава Саратова Михаил Исаев. Градоначальник попросил спикера посодействовать в решении проблемы транспортной доступности Заводского и Ленинского районов – двух самых отдаленных локаций города.Помочь может строительство линий скоростного трамвая. Также затрагивались вопросы транспортного сообщения микрорайонов Иволгино и Изумрудный.По словам председателя нижней палаты, власть должна работать на благо людей и не оставлять планы на бумаге. "Депутаты должны всегда быть в курсе местных проблем, должны участвовать в их решении и не ждать, что кто‑то, как золотая рыбка, все исполнит", – подчеркнул Володин.Также обсуждались вопросы расселения ветхого жилья, развития образования в агломерации. Спикер Госдумы отметил, что в новых районах нужно строить не только жилье, но и всю социальную инфраструктуру – школы, детсады, больницы, спортивные комплексы. По его словам, на окраинах должны быть те же возможности и условия, что и в центре города.Не менее важна для развития агломерации и эффективная медицинская система. Володин призвал готовить кадры для отрасли по целевому признаку. "У нас один из старейших медицинских университетов, а мы готовим только 40% от бюджетного приема по направлениям от муниципалитетов и от Минздрава. А можем 70%", – подчеркнул председатель нижней палаты в беседе с саратовцами.Любая проблема на местах должна решаться совместными усилиями, сказал спикер."Должны быть вовлечены и депутаты всех уровней, и руководители предприятий, и директора бюджетных учреждений, и общественность", – заключил Володин.Напомним, спикер Госдумы работает в Саратовской области 11 и 12 апреля. Мероприятий у Вячеслава Володина запланировано немало: встречи с местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросов развития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурного наследия и многое другое.