11 апреля может стать переломным днем в отношениях России и
Белоруссии. Президент Александр Лукашенко, который и до этого позволял себе
грубые заявления в адрес Москвы, на этот раз превзошел сам себя.
11 апреля может стать переломным днем в отношениях России и
Белоруссии. Президент Александр Лукашенко, который и до этого позволял себе
грубые заявления в адрес Москвы, на этот раз превзошел сам себя.
"Обнаглели", "выкручивают руки", "вводят
санкции", "закрывают предприятия" – вот лишь небольшой набор
тезисов, которые выдал на-гора Лукашенко, комментируя отношение России к
Белоруссии. Видимо, последней каплей для Батьки стал запрет Россельхознадзора
на ввоз в Россию белорусских яблок и груш.
На самом деле, они, конечно, никакие не белорусские. Давно известно,
что Минск гонит к нам тонны санкционных
продуктов из Европы: фрукты и овощи, сыры и даже креветки. И все под лейблом
"Сделано в Белоруссии". Хотя, казалось бы, где можно выловить мидии в
стране, не имеющий выхода к морю.
Вторая больная тема для Лукашенко – налоговый маневр России
в нефтяной сфере, из-за которого он покупает энергоносители по европейским
ценам. Мера вынужденная, но не критичная для Минска. Но Батька злится и
недоумевает – почему Москва ему материально не помогает.
А, между тем, она помогает, да еще как, регулярно снабжая
кредитами братскую страну. Вот и на днях министр финансов Антон Силуанов
порадовал Лукашенко, сообщив, что до конца апреля Минск может получить 600
миллионов долларов. Чем не деньги?
Но Лукашенко не унимается: кроме яблок и цен на нефть есть у
него еще одна проблема, в которой он винит Россию. В своем сегодняшнем выступлении
белорусский лидер напомнил историю с нефтепроводом "Дружба" и поплакался,
что Белоруссия не останавливая прокачку нефти, за свой счет отремонтировала
трубу, закопанную в землю аж в 1960 году. По ней черное золото течет из России
в Белоруссию и далее в европейские страны.
"То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно
нам оборачивается постоянно злом", – заявил расстроенный Лукашенко и пригрозил,
что теперь республика при необходимости будет закрывать нефтепроводы для
проведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти.
Угрозы воплотились в жизнь уже через несколько часов: вице-премьер
Белоруссии Игорь Петришенко предложил закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба",
по которому идут поставки российской нефти в Европу. По словам вице-премьера, труба
нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, ремонтировать ее надо
было еще полтора года назад.
По мнению политолога Ивана Лизана, гнев объясняется
диалектическим переходом из количества в
качество: у Батьки накопилось недовольство, достигло качественно нового уровня
и выплеснулось в публичное пространство. Эксперт полагает, что текущий формат
интеграции Москвы и Минска в форме Союзного государства себя исчерпал.
"Текущая ситуация – это кризис роста. Или страны пойдут
на компромисс, или в итоге разругаются, а Россия перейдет в режим осажденной
крепости. Я надеюсь на то, что Москва и Минск договорятся после игры нервов",
– сказал Лизан в интервью изданию "Свободная пресса".
Другие эксперты прогнозируют обострение отношений между Россией
и Белоруссией и даже торговую войну между братскими государствами. Но, скорее
всего, в очередной раз выпустив пар, успокоится, попросит аудиенции у
Владимира Путина и после встречи с ним вновь признается в вечной любви к братьям-славянам.
А Москва, привыкшая к эмоциональным всплескам Батьки, снова простит ему все
прегрешения.