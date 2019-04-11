11 апреля может стать переломным днем в отношениях России и Белоруссии. Президент Александр Лукашенко, который и до этого позволял себе грубые заявления в адрес Москвы, на этот раз превзошел сам себя.

11 апреля может стать переломным днем в отношениях России иБелоруссии. Президент Александр Лукашенко, который и до этого позволял себегрубые заявления в адрес Москвы, на этот раз превзошел сам себя."Обнаглели", "выкручивают руки", "вводятсанкции", "закрывают предприятия" – вот лишь небольшой набортезисов, которые выдал на-гора Лукашенко, комментируя отношение России кБелоруссии. Видимо, последней каплей для Батьки стал запрет Россельхознадзорана ввоз в Россию белорусских яблок и груш.На самом деле, они, конечно, никакие не белорусские. Давно известно,что Минск гонит к нам тонны санкционныхпродуктов из Европы: фрукты и овощи, сыры и даже креветки. И все под лейблом"Сделано в Белоруссии". Хотя, казалось бы, где можно выловить мидии встране, не имеющий выхода к морю.Вторая больная тема для Лукашенко – налоговый маневр Россиив нефтяной сфере, из-за которого он покупает энергоносители по европейскимценам. Мера вынужденная, но не критичная для Минска. Но Батька злится инедоумевает – почему Москва ему материально не помогает.А, между тем, она помогает, да еще как, регулярно снабжаякредитами братскую страну. Вот и на днях министр финансов Антон Силуановпорадовал Лукашенко, сообщив, что до конца апреля Минск может получить 600миллионов долларов. Чем не деньги?Но Лукашенко не унимается: кроме яблок и цен на нефть есть унего еще одна проблема, в которой он винит Россию. В своем сегодняшнем выступлениибелорусский лидер напомнил историю с нефтепроводом "Дружба" и поплакался,что Белоруссия не останавливая прокачку нефти, за свой счет отремонтировалатрубу, закопанную в землю аж в 1960 году. По ней черное золото течет из Россиив Белоруссию и далее в европейские страны."То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, ононам оборачивается постоянно злом", – заявил расстроенный Лукашенко и пригрозил,что теперь республика при необходимости будет закрывать нефтепроводы дляпроведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти.Угрозы воплотились в жизнь уже через несколько часов: вице-премьерБелоруссии Игорь Петришенко предложил закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба",по которому идут поставки российской нефти в Европу. По словам вице-премьера, трубануждается в дополнительном регламентном обслуживании, ремонтировать ее надобыло еще полтора года назад.По мнению политолога Ивана Лизана, гнев объясняетсядиалектическим переходом из количества вкачество: у Батьки накопилось недовольство, достигло качественно нового уровняи выплеснулось в публичное пространство. Эксперт полагает, что текущий форматинтеграции Москвы и Минска в форме Союзного государства себя исчерпал."Текущая ситуация – это кризис роста. Или страны пойдутна компромисс, или в итоге разругаются, а Россия перейдет в режим осажденнойкрепости. Я надеюсь на то, что Москва и Минск договорятся после игры нервов",– сказал Лизан в интервью изданию "Свободная пресса".Другие эксперты прогнозируют обострение отношений между Россиейи Белоруссией и даже торговую войну между братскими государствами. Но, скореевсего, в очередной раз выпустив пар, успокоится, попросит аудиенции уВладимира Путина и после встречи с ним вновь признается в вечной любви к братьям-славянам.А Москва, привыкшая к эмоциональным всплескам Батьки, снова простит ему всепрегрешения.