Как злоумышленники выкопали траншею от гаражного бокса к нефтепроводу - об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Как подкоп до чёрного золота не довёлВ Исетском районе Тюменской области в гараже открылся автосервис грузовых автомобилей. Только кипучую деятельность его хозяева развили для маскировки. Прибыль они планировали получать от продажи краденого чёрного золота. Имея опыт работы на нефтегазовых предприятиях, злоумышленники выкопали от бокса траншею к нефтепроводу. Им даже удалось сделать врезку, только вот в планы вмешался его величество случай. Как разоблачили подозреваемых, читайте в материалах газеты.Выключенные из процессаВрачи в Южной Корее, которая является мировым лидером в области информационных технологий, отметили участившиеся случаи нарушения памяти и способности к концентрации внимания у молодых людей, а также явное снижение глубины эмоций и общее притупление чувств. Описанные симптомы позволили выявить новое заболевание - цифровое слабоумие.По подсчётам учёных, время, потраченное на пребывание в Интернете, отнимает до четверти нашей жизни. Добавим сюда сон и получим шокирующий результат: почти половину жизни мы выключены из процесса…Что нужно знать, чтобы устоятьВарикозную болезнь принято считать заболеванием прекрасной половины человечества. Но на деле ему подвержены и мужчины. Более того, этот недуг можно назвать профессиональным для определённых категорий полицейских. В группе риска «кабинетные» работники, сотрудники ППС, ДПС, силовых подразделений. Длительно сидеть, стоять, ходить и даже летать, а также носить тяжёлое обмундирование вредно для опорно-двигательного аппарата. Как предотвратить и не запустить варикозное расширение вен, рассказала врач-хирург, флеболог Центральной поликлиники № 1 МВД России Юлия Кононова.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 14, а также на интернет-странице издания.