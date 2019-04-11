В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на домашнем льду обыграл СКА (3:1). Форвард столичных армейцев Кирилл Капризов рассказал о победе над петербуржцами и поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии.

В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на домашнем льду обыграл СКА (3:1). Форвард столичных армейцев Кирилл Капризов рассказал о победе над петербуржцами и поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии."Отличный матч. Сыграл с Телегиным и Светлаковым. Мы прям оживились как-то. Григоренко и Вей – тоже красавцы, – приводит слова Капризова пресс-служба армейцев. – Мысли перед игрой? Все стандартно. Готовились и вышли. Самое главное: получать удовольствие от матча и хорошо играть".В финале Кубка Гагарина ЦСКА в серии до четырех побед будет противостоять омский "Авангард": "Понятное дело, команда хорошая. Я думаю, сейчас мы немного отдохнем и подготовимся. Впереди классная серия", – заключил Капризов.