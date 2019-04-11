Всего месяц остался до старта 69-го конкурса песни Евровидение. Первый, второй полуфиналы и финал смотра европейской музыки состоятся 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве. За подготовку российского участника Сергея Лазарева в этом году отвечает Филипп Киркоров. Корреспондент Дни.ру встретился поп-королем на гала-ужине премии МУЗ-ТВ.

Всего месяц остался до старта 69-го конкурса песни "Евровидение". Первый, второй полуфиналы и финал смотра европейской музыки состоятся 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве. За подготовку российского участника Сергея Лазарева в этом году отвечает Филипп Киркоров. Корреспондент "Дни.ру" встретился поп-королем на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ".Филипп Киркоров участвует в этом смотре европейской музыки с 1995 года, когда появился там в качестве певца с композицией "Колыбельная для вулкана" и занял 17-е место. Однакорешил не отступать. И с тех пор ездит туда то как комментатор, то как продюсер,то как автор песни.Он работал с участниками из Белоруссии Дмитрием Колдуном иАнжеликой Агурбаш, с молдавской группой DoReDoS, с украинкой Ани Лорак. Ему ужедаже придумали прозвище "Мистер Евровидение". Сам же поп-король уверяет, чтоего цель – привести своего участника к победе."Филипп Бедросович, а сколько вам платят за "Еровидение", где вы и продюсер, и автор песни" – спросил поп-короля корреспондент "Дни.ру"."Я – волонтер этого конкурса, работаю бесплатно, – шокировал ответом певец. – Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет. Я возьму этотконкурс измором и все равно добьюсь своего. Если в этом году Сергей Лазарев победит, то, наверное, я буду считать своюмиссию выполненной и перестану участвовать к "Евросонге".Певец добавил, что деньги никогда не были для него определяющим – он делает только то, что ему нравится. Просто имеет такой статус и положение, что вполне может заниматься чем-то для души и по велению сердца. В общем-то у него это хорошо получается.