Наташа Королева удивила поклонников неожиданным заявлением. Популярная исполнительница призналась, что для нее дата – 11 апреля – особенная.

Наташа Королева удивила поклонников неожиданным заявлением. Популярная исполнительница призналась, что для нее дата – 11 апреля – особенная.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева опубликовала видео, сделанное в городе Прокопьевск. Певица предстала перед зрителями в джинсах и кофте, сверху накинутом пуховике и без грамма косметики на лице. Она сообщила о своем концерте, который ждет с нетерпением.А в подписи к ролику популярная исполнительница вдруг объявила, что дата – 11 апреля – для нее особенная. "11 апреля в 1992 году для меня впервые прозвучал марш Мендельсона!!!" – рассказала Наташа Королева, имея в виду свадьбу с автором-песенником Игорем Николаевым. Судя по комментариям, для многих подписчиков эта откровенность артистки стала полной неожиданностью.На протяжении многих лет Наташа Королева и Игорь Николаев являлись одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Именно благодаря песням, написанным им, украинская артистка стала известной и любимой в России. Однако спустя годы брак разрушился. "Мы очень хорошо разводились! Гораздо ярче, чем женились. Делали это торжественно в ЗАГСе – свадьбу играли-то дома", – отметила Наташа Королева в недавнем интервью.Артистка не скрывает, что к моменту развода была глубоко увлечена Сергеем Глушко, более известным под звучным псевдонимом Тарзан. "Я была уже на шестом месяце беременности и, конечно, нам с Игорем было понятно, что нужно разводиться... Ну а как по-другому? Пришлось бы ребенка на Николаева записывать!" – объяснила певица.Говорят, после расставания Игорь затаил обиду на Наташу. Однако спустя время артист смог найти свое счастье – женился на певице Юлии Проскуряковой, впоследствии подарившей ему дочь Нику. Правда, до сих пор ходят упорные разговоры, что Юлия – вылитая .