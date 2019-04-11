Кремль не заставил себя долго ждать после очередных оскорбительных
для России заявлений Александра Лукашенко. Президенту Белоруссии посоветовали
сменить тон общения с Москвой.
Кремль не заставил себя долго ждать после очередных оскорбительных
для России заявлений Александра Лукашенко. Президенту Белоруссии посоветовали
сменить тон общения с Москвой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков популярно объяснил,
что происходит между Александром Лукашенко и обнаглевшей Россией. Именно такую
характеристику дал Батька нашей стране и сравнил ограничительные меры Россельхознадзора
по яблокам и грушам с санкциями.
"Мы, конечно, не можем согласиться с Александром
Григорьевичем, никакие санкции Россия не вводит. Есть вопросы, по которым нет
окончательного понимания, но Россия привержена Союзному государству", -
констатировал Песков.
Представитель Кремля уже в который раз напомнил Лукашенко о той
помощи, которую оказывает Россия братскому народу и намекнул Батьке о том, что
не плохо было бы сменить тон заявлений в адрес Москвы. "Безусловно, мы
сторонники тональностей, которые более соответствуют нашим отношениям, хотя
порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам", – отметил
пресс-секретарь главы государства.
Сегодня, 11 апреля Александр Лукашенко обвинил Россию в выкручивании
рук своему соседу. Ему понравилось решение Россельхознадзора о запрете ввоза белорусских
фруктов, ведомство пошло на это из-за поддельных фитосанитарных сертификатов,
которые сопровождали груз.
Также президент вспомнил дела давно минувших дней, кода
Белоруссия самостоятельно отремонтировала аварийный нефтепровод, по которому
топливо идет на Запад. подчеркнул, что Минск проявил заботу о том,
чтобы Россия не понесла убытки, поэтому трубу не перекрывал.
В последнее время для стало привычном делом
оскорблять Россию и говорить с ней на повышенных тонах. Не так давно Батька, к
примеру, угрожал Москве потерей главного союзника на западном направлении и
жаловался на то, что Кремль посягает на суверенитет Белоруссии.