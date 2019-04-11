Кремль не заставил себя долго ждать после очередных оскорбительных для России заявлений Александра Лукашенко. Президенту Белоруссии посоветовали сменить тон общения с Москвой.

Кремль не заставил себя долго ждать после очередных оскорбительныхдля России заявлений Александра Лукашенко. Президенту Белоруссии посоветовалисменить тон общения с Москвой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков популярно объяснил,что происходит между Александром Лукашенко и обнаглевшей Россией. Именно такуюхарактеристику дал Батька нашей стране и сравнил ограничительные меры Россельхознадзорапо яблокам и грушам с санкциями."Мы, конечно, не можем согласиться с АлександромГригорьевичем, никакие санкции Россия не вводит. Есть вопросы, по которым нетокончательного понимания, но Россия привержена Союзному государству", -констатировал Песков.Представитель Кремля уже в который раз напомнил Лукашенко о тойпомощи, которую оказывает Россия братскому народу и намекнул Батьке о том, чтоне плохо было бы сменить тон заявлений в адрес Москвы. "Безусловно, мысторонники тональностей, которые более соответствуют нашим отношениям, хотяпорой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам", – отметилпресс-секретарь главы государства.Сегодня, 11 апреля Александр Лукашенко обвинил Россию в выкручиваниирук своему соседу. Ему понравилось решение Россельхознадзора о запрете ввоза белорусскихфруктов, ведомство пошло на это из-за поддельных фитосанитарных сертификатов,которые сопровождали груз.Также президент вспомнил дела давно минувших дней, кодаБелоруссия самостоятельно отремонтировала аварийный нефтепровод, по которомутопливо идет на Запад. подчеркнул, что Минск проявил заботу о том,чтобы Россия не понесла убытки, поэтому трубу не перекрывал.В последнее время для стало привычном деломоскорблять Россию и говорить с ней на повышенных тонах. Не так давно Батька, кпримеру, угрожал Москве потерей главного союзника на западном направлении ижаловался на то, что Кремль посягает на суверенитет Белоруссии.