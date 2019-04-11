Специалисты Института повышения
квалификации (ИПК) ТехноПрогресс составили список наиболее востребованных в
нашей стране рабочих специальностей. Их зарплатам могут позавидовать и люди,
имеющие высшее образование.
Специалисты Института повышения
квалификации (ИПК) "ТехноПрогресс" составили список наиболее востребованных в
нашей стране рабочих специальностей. Их зарплатам могут позавидовать и люди,
имеющие высшее образование.
Оказалось,
что самой востребованной в России является специальность стропальщика. Эти
рабочие закрепляют грузы, которые перемещаются подъемными механизмами. Зарплата
этих специалистов зависит от региона.
Так,
в Татарстане стропальщик может зарабатывать от 20 тысяч рублей
в месяц, а в Красноярском крае – больше 75 тысяч рублей. На
втором месте сварщики. По данным Общероссийской базы вакансий "Работа
в России", зарплата сварщиков составляет не менее 100 тысяч рублей
в месяц, передает Rg.ru.
Как следует из исследования ИПК, отдельного внимания
заслуживает обучение в сфере лифтового и подъемного оборудования. Профессия
лифтера довольно востребована. Также в нашей стране пользуются спросом
специалисты смежных профессий. Это операторы котельных, машинисты вышки, маляры,
крановщики и другие.
По данным Росстата, количество
заявленных работодателями в службу занятости вакансий превышает число зарегистрированных
безработных. На начало марта этого года в целом по стране насчитывалось более
1,51 миллиона свободных рабочих мест. Еще в январе 2019 года этот показатель
составлял 1,46 миллиона. При этом большинство вакансий – именно рабочие
специальности.