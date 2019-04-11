Специалисты Института повышения квалификации (ИПК) ТехноПрогресс составили список наиболее востребованных в нашей стране рабочих специальностей. Их зарплатам могут позавидовать и люди, имеющие высшее образование.

Специалисты Института повышенияквалификации (ИПК) "ТехноПрогресс" составили список наиболее востребованных внашей стране рабочих специальностей. Их зарплатам могут позавидовать и люди,имеющие высшее образование.Оказалось,что самой востребованной в России является специальность стропальщика. Этирабочие закрепляют грузы, которые перемещаются подъемными механизмами. Зарплатаэтих специалистов зависит от региона.Так,в Татарстане стропальщик может зарабатывать от 20 тысяч рублейв месяц, а в Красноярском крае – больше 75 тысяч рублей. Навтором месте сварщики. По данным Общероссийской базы вакансий "Работав России", зарплата сварщиков составляет не менее 100 тысяч рублейв месяц, передает Rg.ru.Как следует из исследования ИПК, отдельного вниманиязаслуживает обучение в сфере лифтового и подъемного оборудования. Профессиялифтера довольно востребована. Также в нашей стране пользуются спросомспециалисты смежных профессий. Это операторы котельных, машинисты вышки, маляры,крановщики и другие.По данным Росстата, количествозаявленных работодателями в службу занятости вакансий превышает число зарегистрированныхбезработных. На начало марта этого года в целом по стране насчитывалось более1,51 миллиона свободных рабочих мест. Еще в январе 2019 года этот показательсоставлял 1,46 миллиона. При этом большинство вакансий – именно рабочиеспециальности.