В футбольном Старом Свете двумя матчами продолжились разборки в четвертьфиналах Лиги чемпионов. В Амстердаме местный Аякс принимал итальянский Ювентус и добился ничьей – 1:1. При этом молодежь команды хозяев отыгрывалась после счета 0:1, но забить сумела только однажды.

В футбольном Старом Свете двумя матчами продолжились "разборки" в четвертьфиналах Лиги чемпионов. В Амстердаме местный "Аякс" принимал итальянский "Ювентус" и добился ничьей – 1:1. При этом молодежь команды хозяев отыгрывалась после счета 0:1, но забить сумела только однажды.В первом тайме команды начали игру довольно осторожно, но постепенно вошли во вкус и вскоре моменты стали возникать нередко и у тех, и у других ворот. При этом нельзя сказать, что "Аякс" выглядел хуже "Старой синьоры", однако счет на 45-й минуте стал 1:0 в пользу гостей: Криштиану Роналду показал молодой голландской поросли, что такое класс настоящей звезды и открыл счет.Однако надо отдать должное хозяевам, которые вышли на вторые 45 минут с решимостью гладиаторов и уже через минуту после возобновления игры огорчили вратаря "Юве" Шчесны: Нерес сумел реализовать отличный момент, который создал себе сам, пройдя по флангу.После этого игроки "Аякса" словно обрели второе дыхание: давление на ворота "Ювентуса" шло постоянно, защитники отбивались изо всех сил. К 70-й минуте хозяева владели мячом в полтора раз чаще гостей (60:40), а удары по воротам распределились как 15:6. Итальянский клуб оставил одинокого Роналду в середине поля, отойдя к своим воротам и надеясь организовать голевую контратаку.Но ни гости, ни активные хозяева больше забить не сумели. Ничья 1:1 – это результат, безусловно, в пользу "Юве", который ответный матч проведет на своем поле. Только итальянцам надо помнить, что "Аякс" в предыдущем раунде проиграл дома мадридскому "Реалу", но сумел победить с более крупным счетом в гостях...