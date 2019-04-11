Певица озадачила поклонников новым снимком в Instagram. Они посчитали образ Ани Лорак неудачным.

Певица озадачила поклонников новым снимком в Instagram. Они посчитали образ Ани Лорак неудачным.Знаменитостьопубликовала фото, на котором позирует в какой-то подворотне в бомбере, серыхджинсах и кепке. Пользователи соцсети посчитали, что Ани Лорак похожа на короляпоп-музыки Майкла Джексона.Исполнительницене удалось избежать множества насмешек. "Майкл Джексон в молодости", "Джексон,ты живой", "Сразу подумала – Майкл Джексон", "Как МайклДжексон", "На Майкла Джексона похожа", – написали фолловеры.Материал дополняется