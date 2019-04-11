Певица озадачила поклонников новым снимком в Instagram. Они посчитали образ Ани Лорак неудачным.
Певица озадачила поклонников новым снимком в Instagram. Они посчитали образ Ани Лорак неудачным.
Знаменитость
опубликовала фото, на котором позирует в какой-то подворотне в бомбере, серых
джинсах и кепке. Пользователи соцсети посчитали, что Ани Лорак похожа на короля
поп-музыки Майкла Джексона.
Исполнительнице
не удалось избежать множества насмешек. "Майкл Джексон в молодости", "Джексон,
ты живой", "Сразу подумала – Майкл Джексон", "Как Майкл
Джексон", "На Майкла Джексона похожа", – написали фолловеры.
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