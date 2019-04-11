Они поедут на отдых уже в середине апреля

Они поедут на отдых уже в середине апреляЗа хорошие показатели работы и высокий профессионализм сельских медиков Владимирской области поощрили путевками в пансионат Алушты. Среди 15-ти награжденных – врачи общей практики сельских амбулаторий, фельдшеры ФАПов, гинекологи, участковая медсестра, акушерка и детский фельдшер.Они поедут в Крым уже в середине апреля, где будут отдыхать в пансионате «Море». Его считают одним из лучших спа-курортов Южного берега Крыма. Зона отдыха расположилась на берегу моря в живописном месте – у подножия горы Кастель.Бесплатные путевки в Крым – знак уважения к труду медиков, работающих в селах, и признания их заслуг. Губернатор Владимир Сипягин лично поблагодарит лучших представителей сельского здравоохранения за их работу, когда они вернутся в регион. На встрече состоится обмен мнениями на тему развития села и укрепления сельского здравоохранения.