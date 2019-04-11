В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский Ювентус в Амстердаме сыграл вничью с голландским Аяксом – 1:1. Наставник старой синьоры Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от игры с голландцами.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" в Амстердаме сыграл вничью с голландским "Аяксом" – 1:1. Наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от игры с голландцами."У "Аякса" очень классная команда. Она сохраняет контроль над мячом, даже когда для этого нет пространства, – приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА. – Считаю, что в обороне мы сыграли хорошо, хотя нам стоило действовать лучше в ситуациях, когда мы возвращали себе мяч в середине поля. У нас были сложности после ответного гола, так как мы были слегка шокированы тем, насколько быстро "Аякс" забил".В составе итальянской команды единственный мяч забил Криштиану Роналду. Аллегри не оставил без внимания гол португальца: "Роналду вновь доказал, что является игроком совершенного иного уровня. Его перемещения, умение выбрать момент... все совершенно не так, как у других".