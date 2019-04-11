В Мексике вновь растет активность вулкана Попокатепетль, расположенного неподалеку от столицы страны - города Мехико. После нескольких дней относительного затишья вулкан выбросил столб пепла высотой около километра.

В Мексике вновь растет активность вулкана Попокатепетль, расположенного неподалеку от столицы страны — города Мехико. После нескольких дней относительного затишья вулкан выбросил столб пепла высотой около километра.По сообщению Национального центра по предотвращению стихийных бедствий, в ближайшие несколько часов ожидается выпадение пепла в нескольких районах мексиканских штатов Пуэбла и Морелос. Власти круглосуточно отслеживают активность Попокатепетля, передает ТАСС.Уровень угрозы в районе вулкана был повышен в конце марта. Тогда в его кратере произошел мощный взрыв, после чего из жерла природного колосса произошел мощный выброс пепла на высоту около трех километров.После этого Управление гражданской обороны Мексики повысило уровень вулканической угрозы до третьего желтого. Это последний этап перед повышением уровня угрозы до красного, при котором объявляется тревога, а населению предписывается готовиться к эвакуации.