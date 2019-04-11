Прокуратура провела проверку в его магазине

Прокуратура провела проверку в его магазинеМуромского бизнесмена привлекли к административной ответственности за реализацию продуктов в нарушение требований Таможенного Союза.В магазине предпринимателя нашли около 20 просроченных товаров.Также выявили вскрытую и частично реализованную упаковку мясной продукции без даты изготовления, из-за этого невозможно определить ее срок годности.Суды усмотрели в действиях предпринимателя угрозу здоровью покупателей. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.