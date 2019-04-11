В составе продукта выявили жиры растительного происхождения

В составе продукта выявили жиры растительного происхожденияНа владимирском продуктовом рынке «Ополье» специалисты Россельхознадзора нашли фальсифицированное сливочное масло. Специалисты отобрали пробы масла «Крестьянское», изготовитель которой ООО «Ува-молоко».Лабораторные исследования показали, что пробы масла не соответствуют показателям качества. В составе продукта выявили жиры растительного происхождения, которые не указали в составе. Это грубое нарушение требований технического регламента Таможенного союза.Зачастую, за формулировкой «жиры растительного происхождения» скрывают пальмовое масло, о вреде которого известно каждому.Более того, Россельхознадзор выяснил, что масло изготовлено не предприятием ООО «Ува-молоко», а неустановленным производителем.Информация о нарушениях направили в полицию для принятия дальнейших мер.