Экспертиза показала, что внутри находилась «соль» – массой 1,24 грамма

Экспертиза показала, что внутри находилась «соль» – массой 1,24 граммаВладимирские транспортные полицейские недалеко от перегона «Владимир – Боголюбово» задержали 41-летнего местного жителя, у которого во время досмотра обнаружили бесцветный прозрачный полимерный пакет с порошком белого цвета.Экспертиза показала, что внутри находился наркотик «соль» – массой 1,24 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозит задержанному, - лишение свободы на срок до 10-ти лет.