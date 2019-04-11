Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала позицию украинских националистов, которые вдруг стали поддерживать кандидатуру Петра Порошенко на выборах президента Украины.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала позицию украинских националистов, которые вдруг стали поддерживать кандидатуру Петра Порошенко на выборах президента Украины. В интервью, фрагмент из которого был показан в программе "Кто против", она заявила, что ее очень сильно удивила позиция УНА-УНСО (запрещена в РФ) - националистов, которые стали агитировать за Порошенко."Я не могу понять, украинцы, вы чего боитесь? Вы боитесь того, что Зеленский — еврей, так у нас Порошенко тоже на идише говорит. Вы боитесь Коломойского-олигарха, так Порошенко – олигарх, который украл не меньше, а может даже больше Коломойского. Вы боитесь, что Зеленский не владеет украинским языком? Так выучит. Порошенко тоже был советским комсомольцем и не знал украинского языка. Вы понимаете, патриот Украины – это человек, который не грабит свой народ, а который защищает Украину. Не важно, на каком языке при этом он говорит. Я не знаю, как националисты могут агитировать за Порошенко…", — удивляется Надежда Савченко.Несмотря на то, что Петр Порошенко использует крайне националистическую риторику и позиционирует себя как самого большого патриота, сами националисты его не очень поддерживали. Самая крупная правая организация "Национальный Корпус" провела протесты против соратников Порошенко из-за скандала в "Укроборонпроме". Правда, после первого тура УНА-УНСО решила сменить курс. В обращении руководства организации сказано, что избрание Владимира Зеленского – "это прорыв русского мира в самое сердце Украинской Державы и реальная угроза реванша Москвы".