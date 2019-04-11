Журналист Артур Гаспарян побывал на репетиции юбилейного концерта Примадонны. Алла Пугачева рассказала, что ради красивого вокала приняла лекарства.

Журналист Артур Гаспарян побывал на репетиции юбилейногоконцерта Примадонны. Алла Пугачева рассказала, что ради красивого вокала приняла лекарства.Вот уже несколько месяцев Алла Борисовна все свое времяпосвящает подготовке к грядущему выступлению. Яркое событие, посвященное70-летию знаменитости, пройдет 17 апреля в Кремле.Артур Гаспарян побывал на репетиции шоу. Журналист удивился силеголоса Примадонны. Напуганный байками о "хрипящей Пугачевой" он не мог поверитьсвоим ушам.Артистка, увидев замешательство гостя, шутливо отметила, чтонакануне звукорежиссер Анатолий Лопатин назвал ее вокал идеальным, а голосгустым. "А я просто с вечера слабительного выпила. Вот и голос зазвучал. Нонельзя часто пить это слабительное, на печень влияет", – рассмеялась Алла Пугачева.Примадонна вспомнила также, что когда-то она действительноне могла петь. Потрясающий голос Аллы Борисовны терял мощь. Артистка посетиламножество врачей. За помощью пришлось ехать в Израиль. Доктора нашли узнаменитости проблемы с пищеводом. Артистку прооперировали."Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надоберечь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация – дети.Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!.." -отметила .Артистка также опровергла информацию о том, что на ееконцерте будет звучать фонограмма. Примадонна с юмором отметила, что могла быпоберечь себя, но не успевает открывать рот, когда надо, поэтому придется работать вживую."Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот этостерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать", -цитирует .