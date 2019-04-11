Журналист Артур Гаспарян побывал на репетиции юбилейного
концерта Примадонны. Алла Пугачева рассказала, что ради красивого вокала приняла лекарства.
Журналист Артур Гаспарян побывал на репетиции юбилейного
концерта Примадонны. Алла Пугачева рассказала, что ради красивого вокала приняла лекарства.
Вот уже несколько месяцев Алла Борисовна все свое время
посвящает подготовке к грядущему выступлению. Яркое событие, посвященное
70-летию знаменитости, пройдет 17 апреля в Кремле.
Артур Гаспарян побывал на репетиции шоу. Журналист удивился силе
голоса Примадонны. Напуганный байками о "хрипящей Пугачевой" он не мог поверить
своим ушам.
Артистка, увидев замешательство гостя, шутливо отметила, что
накануне звукорежиссер Анатолий Лопатин назвал ее вокал идеальным, а голос
густым. "А я просто с вечера слабительного выпила. Вот и голос зазвучал. Но
нельзя часто пить это слабительное, на печень влияет", – рассмеялась Алла Пугачева.
Примадонна вспомнила также, что когда-то она действительно
не могла петь. Потрясающий голос Аллы Борисовны терял мощь. Артистка посетила
множество врачей. За помощью пришлось ехать в Израиль. Доктора нашли у
знаменитости проблемы с пищеводом. Артистку прооперировали.
"Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо
беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация – дети.
Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!.." -
отметила .
Артистка также опровергла информацию о том, что на ее
концерте будет звучать фонограмма. Примадонна с юмором отметила, что могла бы
поберечь себя, но не успевает открывать рот, когда надо, поэтому придется работать вживую.
"Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это
стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать", -
цитирует .