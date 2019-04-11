На днях Лера Кудрявцева отправилась в Великобританию. Однако там с популярной телеведущей случилось несчастье.

На днях Лера Кудрявцева отправилась в Великобританию. Однако там с популярной телеведущей случилось несчастье.Уже на протяжении нескольких дней Лера Кудрявцева делится с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram фотографиями и короткими видеороликами из своего путешествия по столице Великобритании. В Лондоне популярная телеведущая встретилась со своей приятельницей, прогулялась по самым известным местам, посетила блошиные рынки, которые, по ее признанию, просто обожает.Однако не обошлось без неприятного инцидента. Лера Кудрявцева стала жертвой карманников. О несчастье телеблондинка рассказала своим подписчикам, выложив видео. Расстроенная ведущая не удержалась и в своем повествовании употребила несколько нецензурных выражений."Знаете, хотела сегодня рассказать, как здесь здорово и прекрасно, но судя по этому месту, вот, пожалуйста, Букингемский дворец, сказать уже не могу. Потому что сегодня утром, прогуливаясь утром здесь, у меня *** из сумки кошелек, где у меня лежали все карты и все наличные деньги. Поэтому теперь, в который раз, этот прекрасный *** дворец, эта *** площадь у меня будут вызывать отрицательные воспоминания. Всякое бывает, конечно, но неприятно. Полдня в полиции", – рассказала Лера Кудрявцева.Телеведущую поддержали певица Ирина Салтыкова и ее коллега Анфиса Чехова. "Лерок, ты на кого там засмотрелась??????)) Значит заработаешь больше!!!!😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – постаралась развеселить подругу популярная исполнительница. Лера Кудрявцева в комментариях сообщила, что преступники умудрились снять с карт деньги. "до сих пор не понимаю как такое возможно", – развела руками расстроенная телеведущая.Ранее в Сети появился анонс нового выпуска шоу "Секрет на миллион". Он оказался посвящен юбилею Аллы Пугачевой. В студии появились близкие люди Примадонны. Так, супруга автора-песенника Игоря Николаева, написавшего множество хитов Алле Пугачевой, певица Юлия Проскурякова ответила на вопрос, видела ли она Примадонну рассерженной. Та ответила, что да. "Фурия?" – уточнила .