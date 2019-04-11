В деле Кокорина и Мамаева появились новые данные. О подробностях
потасовки рассказал избитый футболистами водитель.
В деле Кокорина и Мамаева появились новые данные. О подробностях
потасовки рассказал избитый футболистами водитель.
избивали водителя ведущей Первого канала
ногами. Виталий Соловчук, пострадавший в драке со спортсменами в октябре
прошлого года, дал показания в Пресненском суде Москвы.
По его словам, драка с участием нападающего питерского
"Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"
Павла Мамаева началась около семи часов утра. Соловчук находился в автомобиле
рядом с гостиницей "Пекин". К нему в машину неожиданно села
незнакомая пьяная девушка. Водитель предложил ей выйти из машины, девушку увел
молодой человек.
Сразу после этого рядом разбилось стекло и осколки полетели
в автомобиль Соловчука. "Я вышел посмотреть, повреждена ли машина.
Навстречу мне двигались ", – рассказал водитель.
Мамаев схватил водителя за подбородок и ударил в лицо.
Соловчук пытался убежать, но его догнали Мамаев и младший брат Александра
Кокорина Кирилл. А Мамаев в прыжке ударил пострадавшего в грудь.
Упавшего на землю Соловчука Кокорин и Мамаев избивали около
10 минут. Дебоширов пыталась остановить девушка, однако ей посоветовали не
мешать. Напоследок Кокорин пригрозил водителю, чтобы тот не вздумал писать
заявление в полицию.
Сразу две потасовки с участием полузащитника
"Краснодара" Павла и нападающего "Зенита" Александра
произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя
телеведущей Первого канала Виталия Соловчука
на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев
напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина,
напоминает "Р-Спорт".