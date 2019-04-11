В деле Кокорина и Мамаева появились новые данные. О подробностях потасовки рассказал избитый футболистами водитель.

В деле Кокорина и Мамаева появились новые данные. О подробностяхпотасовки рассказал избитый футболистами водитель.избивали водителя ведущей Первого каналаногами. Виталий Соловчук, пострадавший в драке со спортсменами в октябрепрошлого года, дал показания в Пресненском суде Москвы.По его словам, драка с участием нападающего питерского"Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева началась около семи часов утра. Соловчук находился в автомобилерядом с гостиницей "Пекин". К нему в машину неожиданно селанезнакомая пьяная девушка. Водитель предложил ей выйти из машины, девушку увелмолодой человек.Сразу после этого рядом разбилось стекло и осколки полетелив автомобиль Соловчука. "Я вышел посмотреть, повреждена ли машина.Навстречу мне двигались ", – рассказал водитель.Мамаев схватил водителя за подбородок и ударил в лицо.Соловчук пытался убежать, но его догнали Мамаев и младший брат АлександраКокорина Кирилл. А Мамаев в прыжке ударил пострадавшего в грудь.Упавшего на землю Соловчука Кокорин и Мамаев избивали около10 минут. Дебоширов пыталась остановить девушка, однако ей посоветовали немешать. Напоследок Кокорин пригрозил водителю, чтобы тот не вздумал писатьзаявление в полицию.Сразу две потасовки с участием полузащитника"Краснодара" Павла и нападающего "Зенита" Александрапроизошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителятелеведущей Первого канала Виталия Соловчукана одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаевнапали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина,напоминает "Р-Спорт".