Телеведущая встретилась с друзьями в Майами. Виктория
Лопырева выглядела роскошно.
Телеведущая встретилась с друзьями в Майами. Виктория
Лопырева выглядела роскошно.
В личном Instagram блондинка опубликовала свежий снимок. Звезда
запечатлена в компании близких друзей. На групповом фото Виктория Лопырева нежно
обнимает юмориста Михаила Галустяна за плечо.
Судя по всему, телеведущая решила познакомить своего мужа бизнесмена
Игоря Булатова с артистами. Чета посетила концерт Александра Реввы и Михаила
Галустяна "Смешной и еще смешнее", с которым юмористы приехали в Америку. Отчет
о мероприятии Лопырева опубликовала в Stories.
Знаменитость выразила надежду, что встречи за океаном станут
случаться чаще. Скорее всего, Виктория Лопырева отлично провела время.
Отметим, что поклонники обратили внимание насколько телеведущая
выше Михаила Галустяна. Юморист кажется рядом с роскошной Лопыревой совсем
крошкой. "Вика, у тебя какой рост? Подскажи, пожалуйста..." – написала
звезде интернет-обывательница. "177см", – коротко ответила Виктория Лопырева. "Это
круто, высокая", – отозвалась та.
Напомним, в начале февраля произвела на
свет первенца, которого назвала Марк Лео. Отца ребенка звезда долгое время
скрывала и рассекретила только после родов. Им оказался бизнесмен Игорь Булатов. отметила как-то, что материнство не мешает ей вести активную светскую жизнь. Звезда и ее избранник часто выбираются куда-нибудь без ребенка.