Телеведущая встретилась с друзьями в Майами. Виктория Лопырева выглядела роскошно.

Телеведущая встретилась с друзьями в Майами. ВикторияЛопырева выглядела роскошно.В личном Instagram блондинка опубликовала свежий снимок. Звездазапечатлена в компании близких друзей. На групповом фото Виктория Лопырева нежнообнимает юмориста Михаила Галустяна за плечо.Судя по всему, телеведущая решила познакомить своего мужа бизнесменаИгоря Булатова с артистами. Чета посетила концерт Александра Реввы и МихаилаГалустяна "Смешной и еще смешнее", с которым юмористы приехали в Америку. Отчето мероприятии Лопырева опубликовала в Stories.Знаменитость выразила надежду, что встречи за океаном станутслучаться чаще. Скорее всего, Виктория Лопырева отлично провела время.Отметим, что поклонники обратили внимание насколько телеведущаявыше Михаила Галустяна. Юморист кажется рядом с роскошной Лопыревой совсемкрошкой. "Вика, у тебя какой рост? Подскажи, пожалуйста..." – написалазвезде интернет-обывательница. "177см", – коротко ответила Виктория Лопырева. "Этокруто, высокая", – отозвалась та.Напомним, в начале февраля произвела насвет первенца, которого назвала Марк Лео. Отца ребенка звезда долгое времяскрывала и рассекретила только после родов. Им оказался бизнесмен Игорь Булатов. отметила как-то, что материнство не мешает ей вести активную светскую жизнь. Звезда и ее избранник часто выбираются куда-нибудь без ребенка.