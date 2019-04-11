Певица опубликовала в соцсетях пикантное фото. После Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa, попала под шквал критики.

Певица опубликовала всоцсетях пикантное фото. После Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa,попала под шквал критики.В последние несколько месяцев в Instagram певицы былозатишье. Артистка погрузилась в дела и забросила микроблог. Однако накануне Глюк’oZa решила все исправить."Скучали?" – написала она и опубликовала свежий снимок. Натальязапечатлена в прозрачном кружевном боди белого цвета. Наряд звезды не оставляетпростора для воображения: сквозь него проглядывает грудь. Соски Чистяковой-Ионовой прикрыты звездочками.Отметим, что нижнее белье выгодно подчеркиваетфигуру звезды, что не могли не заметить подписчики. Они писали, что надо бытьочень трудолюбивой, чтобы, родив двух детей, сохранить девичьи формы.Меж тем у некоторых интернет-обывателейпикантный снимок вызвал раздражение. Фолловеры отмечали, что в таком виде надопоказываться исключительно мужу, а народ завлекать творчеством, а не "обнаженкой"."Все смотрят на кусок попы,которая выглядывает? (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Зачем замужней женщине такие фотки выкладывать?","Видно, что дома не все в порядке в личных отношениях, когда развод?", "Опятьголая... Для кого эти фото... Не серьезно уже...", "Для мужадемонстрируй, нам не интересно 👎", "Когда ужеголяком?", – рассуждали подписчики .Напомним, замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Певица родиласупругу двоих детей. Ради любимого знаменитость всегда старается быть в форме. Оналюбит заниматься йогой вместе с мужем.