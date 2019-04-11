Эксперты Добровольной антидопинговой организации прибыли в Киев, чтобы взять анализы на алкоголь и запрещенные вещества у кандидатов в президенты Украины. Актер Владимир Зеленский повел себя странно: он не пожелал явиться к специалистам и пройти тест. Лично сделать соответствующее заявление юморист то ли постеснялся, то ли побоялся: вместо комика об отказе объявил его представитель.
Эксперты Добровольной антидопинговой организации прибыли в Киев, чтобы взять анализы на алкоголь и запрещенные вещества у кандидатов в президенты Украины. Актер Владимир Зеленский повел себя странно: он не пожелал явиться к специалистам и пройти тест. Лично сделать соответствующее заявление юморист то ли постеснялся, то ли побоялся: вместо комика об отказе объявил его представитель.
Зеленский уже сдал анализы, повторная процедура будет
лишней, заявил политический консультант юмориста Дмитрий Разумков. "Был
вопрос в сдаче анализов – анализы сдали", – сказал представитель юмориста
в комментарии BBC News Украина.
Разумков не упустил возможности подколоть президента Петра
Порошенко. Анализы сдал кто как: кто-то в лаборатории, а кто-то – в
"непонятном медпункте", заявил представитель Зеленского, намекнув на
главу государства.
По мнению Разумкова, пора прекращать сдавать анализы и идти
на дебаты. Он напомнил, что ждет Порошенко на словесную баталию в
пятницу, 19 апреля.
У Порошенко же другое мнение. Накануне он повторно сдал
анализы крови на алкоголь и наркотики экспертам Добровольной антидопинговой
организации (VADA).
С соответствующим призывом к кандидатам выступил боксер
Владимир Кличко. Он подверг сомнению результаты прошлых анализов. По мнению спортсмена,
пройти компетентное тестирование за пару часов нереально.
Изначально с инициативой сдавать анализы выступил Владимир
Зеленский. Он позвал Петра Порошенко на дебаты на стадионе
"Олимпийский", но с условием: кандидаты должны пройти тестирование на
алкоголь и наркотики. Теперь же предложение юмориста, по всей видимости,
оборачивается против него.
Второй тур выборов
президента Украины – 2019 состоится 21 апреля. Для победы и
Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.