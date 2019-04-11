Эксперты Добровольной антидопинговой организации прибыли в Киев, чтобы взять анализы на алкоголь и запрещенные вещества у кандидатов в президенты Украины. Актер Владимир Зеленский повел себя странно: он не пожелал явиться к специалистам и пройти тест. Лично сделать соответствующее заявление юморист то ли постеснялся, то ли побоялся: вместо комика об отказе объявил его представитель.

Эксперты Добровольной антидопинговой организации прибыли в Киев, чтобы взять анализы на алкоголь и запрещенные вещества у кандидатов в президенты Украины. Актер Владимир Зеленский повел себя странно: он не пожелал явиться к специалистам и пройти тест. Лично сделать соответствующее заявление юморист то ли постеснялся, то ли побоялся: вместо комика об отказе объявил его представитель.Зеленский уже сдал анализы, повторная процедура будетлишней, заявил политический консультант юмориста Дмитрий Разумков. "Былвопрос в сдаче анализов – анализы сдали", – сказал представитель юмористав комментарии BBC News Украина.Разумков не упустил возможности подколоть президента ПетраПорошенко. Анализы сдал кто как: кто-то в лаборатории, а кто-то – в"непонятном медпункте", заявил представитель Зеленского, намекнув наглаву государства.По мнению Разумкова, пора прекращать сдавать анализы и идтина дебаты. Он напомнил, что ждет Порошенко на словесную баталию впятницу, 19 апреля.У Порошенко же другое мнение. Накануне он повторно сдаланализы крови на алкоголь и наркотики экспертам Добровольной антидопинговойорганизации (VADA).С соответствующим призывом к кандидатам выступил боксерВладимир Кличко. Он подверг сомнению результаты прошлых анализов. По мнению спортсмена,пройти компетентное тестирование за пару часов нереально.Изначально с инициативой сдавать анализы выступил ВладимирЗеленский. Он позвал Петра Порошенко на дебаты на стадионе"Олимпийский", но с условием: кандидаты должны пройти тестирование наалкоголь и наркотики. Теперь же предложение юмориста, по всей видимости,оборачивается против него.Второй тур выборовпрезидента Украины – 2019 состоится 21 апреля. Для победы иПорошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.