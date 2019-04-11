Команда
президента Украины показала несколько вариантов агитационных плакатов. На одном
из них Петр Порошенко показал юмориста Максима
Галкина с Владимиром Зеленским.
Команда
президента Украины показала несколько вариантов агитационных плакатов. На одном
из них Петр Порошенко показал юмориста Максима
Галкина с Владимиром Зеленским.
По мнению представителей лидера Незалежной,
его главный соперника на выборах, шоумен мог бы найти общий язык с российским
комиком. Судя по всему, отчаявшийся после первого тура выборов на Украине Петр
Порошенко решил таким образом показать свой "тонкий" юмор.
Лидер
Незалежной пытается выставить Владимира Зеленского в невыгодном свете, ставя
ему подножки на пути к победе. Эскизы агитплакатов на брифинге
продемонстрировал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
"Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация (Порошенко – Галкин
– прим. ред.). Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то
Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашего
оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация (Галкин —
Зеленский)", – цитирует Олега Медведева "Украинская правда".
Также
команда показала еще несколько вариантов плакатов. На них
изображены российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также лидер Украины
и Максим Галкин.
А вот
ситуацию, когда Владимир Зеленский будет противостоять Владимиру Путину, считает
представитель штаба , представить невозможно. Медведева заявил,
что единственно правильным считает самый первый вариант плаката – с
фотографиями Путина и Порошенко.