Команда президента Украины показала несколько вариантов агитационных плакатов. На одном из них Петр Порошенко показал юмориста Максима Галкина с Владимиром Зеленским.

Командапрезидента Украины показала несколько вариантов агитационных плакатов. На одномиз них Петр Порошенко показал юмориста МаксимаГалкина с Владимиром Зеленским.По мнению представителей лидера Незалежной,его главный соперника на выборах, шоумен мог бы найти общий язык с российскимкомиком. Судя по всему, отчаявшийся после первого тура выборов на Украине ПетрПорошенко решил таким образом показать свой "тонкий" юмор.ЛидерНезалежной пытается выставить Владимира Зеленского в невыгодном свете, ставяему подножки на пути к победе. Эскизы агитплакатов на брифингепродемонстрировал представитель штаба Порошенко Олег Медведев."Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация (Порошенко – Галкин– прим. ред.). Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, тоПорошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашегооппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация (Галкин —Зеленский)", – цитирует Олега Медведева "Украинская правда".Такжекоманда показала еще несколько вариантов плакатов. На нихизображены российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также лидер Украиныи Максим Галкин.А вотситуацию, когда Владимир Зеленский будет противостоять Владимиру Путину, считаетпредставитель штаба , представить невозможно. Медведева заявил,что единственно правильным считает самый первый вариант плаката – сфотографиями Путина и Порошенко.