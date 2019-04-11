Парламентские выборы проходят в Индии. Основная борьба развернется между двумя ведущими политическими силами - партией действующего премьер-министра Нарендра Моди и оппозиционным Индийским национальным конгрессом.

Парламентские выборы проходят в Индии. Основная борьба развернется между двумя ведущими политическими силами — партией действующего премьер-министра Нарендра Моди и оппозиционным Индийским национальным конгрессом. Сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а Моди занять кресло премьера второй раз — главная интрига выборов, передает телеканал "Россия 24".Как сообщила избирательная комиссия, голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу избирателей. Возможно, в нем примут участие 900 миллионов человек. Кроме того, по информации СМИ, это — самые дорогие выборы в мире. Общие затраты составляют более семи миллиардов долларов — в среднем по восемь долларов на одного избирателя. Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.