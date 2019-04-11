Армия Судана решила снять президента Омара Аль-Башира с его поста и отправить в отставку кабинет министров.

Армия Судана решила снять президента Омара Аль-Башира с его поста и отправить в отставку кабинет министров. По сообщениям местных СМИ, группа офицеров суданской армии вошла в здание государственной телерадиовещательной компании и готовится обнародовать в ближайшее время важное заявление.Также есть информация, что к президентскому дворцу стягивается бронетехника, а на улицах наблюдаются скопления военных. СМИ Судана прекратили вещание и транслируют военные марши, передает телеканал "Россия 24".