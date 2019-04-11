Певец резко сменил имидж. Сергей Лазарев поделился
в Instagram фото, которое не понравилось поклонникам.
Певец резко сменил имидж. Сергей Лазарев поделился
в Instagram фото, которое не понравилось поклонникам.
До международного музыкального конкурса
"Евровидение-2019" осталось чуть больше месяца. Многим показалось странным, что
Сергей Лазарев внезапно решил сменить привычный образ. Большинство подписчиков его
не оценили.
Артист опубликовал фото,
на котором предстал небритым и с челкой. "Доброе утро))) хорошего дня)) где бы
вы ни были…", – коротко подписал снимок Сергей Лазарев. Фолловеры посчитали,
что новая прическа певцу не к лицу.
"Сереж, будто с острова необитаемого... Не
узнать!", "Не идет такая челка", "Сергей, вы прямо хозяин хинкальной", "Надо побриться", "Ну нет", "Что-то
не очень", – высказались пользователи соцсети. Некоторые забеспокоились
за самочувствие исполнителя. "Плохо выглядите, наверное гуляли до утра в
клубняке?", "Доброе утро. Отдохнуть уже надо, Сережа", "Такой
уставший", – написали фолловеры. Справедливости ради стоит отметить, были и те,
кто посчитал, что челка и щетина идут Сергею Лазареву.
Напомним, ранее показал фото подросшего сына Никиты в
Instagram. Наследник певца привел россиян в восторг. В последнее время
исполнитель стал все чаще публиковать фотографии с ребенком. Так, показал в своем микроблоге в соцсети
фотоколлаж из снимков Никиты, сделанных в рамках одной фотосессии.