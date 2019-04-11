Певец резко сменил имидж. Сергей Лазарев поделился в Instagram фото, которое не понравилось поклонникам.

Певец резко сменил имидж. Сергей Лазарев поделилсяв Instagram фото, которое не понравилось поклонникам.До международного музыкального конкурса"Евровидение-2019" осталось чуть больше месяца. Многим показалось странным, чтоСергей Лазарев внезапно решил сменить привычный образ. Большинство подписчиков егоне оценили.Артист опубликовал фото,на котором предстал небритым и с челкой. "Доброе утро))) хорошего дня)) где бывы ни были…", – коротко подписал снимок Сергей Лазарев. Фолловеры посчитали,что новая прическа певцу не к лицу."Сереж, будто с острова необитаемого... Неузнать!", "Не идет такая челка", "Сергей, вы прямо хозяин хинкальной", "Надо побриться", "Ну нет", "Что-тоне очень", – высказались пользователи соцсети. Некоторые забеспокоилисьза самочувствие исполнителя. "Плохо выглядите, наверное гуляли до утра вклубняке?", "Доброе утро. Отдохнуть уже надо, Сережа", "Такойуставший", – написали фолловеры. Справедливости ради стоит отметить, были и те,кто посчитал, что челка и щетина идут Сергею Лазареву.Напомним, ранее показал фото подросшего сына Никиты вInstagram. Наследник певца привел россиян в восторг. В последнее времяисполнитель стал все чаще публиковать фотографии с ребенком. Так, показал в своем микроблоге в соцсетифотоколлаж из снимков Никиты, сделанных в рамках одной фотосессии.