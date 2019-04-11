11.04.2019

2019-04-11 11:05:46

Под Москвой строители сбросили на припаркованную машину кирпичи

С крыши одного из домов на Советской улице в городе Раменское Московской области строители случайно сбросили несколько кирпичей, передает сайт "". По словам очевидцев, порядка пяти из них упали на припаркованный неподалеку автомобиль Mazda. В частности, оказалось разбито лобовое стекло машины. Хозяин иномарки пока не объявился.