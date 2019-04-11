27-летнего молодого человека госпитализировали

27-летнего молодого человека госпитализировалиВ Гусь-Хрустальном 16-летнего подростка подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В середине августа 2018 года во дворе жилого дома пьяный подросток на почве ранее возникавших конфликтов стал выяснять отношения с мужчиной, проживавшим в этом доме.Выражая свое недовольство, в том числе тем, что мужчина играет на гитаре на улице, мальчик избил потерпевшего. 27-летнего молодого человека госпитализировали.По данным следствия, подросток воспитывается в неполной семье, учится в колледже, был судим, состоит на учетах органов системы профилактики и врача-специалиста по поводу «расстройства поведения».Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.