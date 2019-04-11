Проследовав за пенсионером до его квартиры, злоумышленник резко оттолкнул его и, нанеся ему несколько ударов в область груди, потребовал денежные средства...

«Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 43-летнего жителя столицы по подозрению в совершении грабежа в отношении 87-летнего пенсионера», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть межмуниципального отдела поступило сообщение о об ограблении 87–летнего пенсионера. По словам родственницы потерпевшего, пожилой мужчина вместе с внучкой возвращались домой из продуктового магазина, когда вместе с ними в подъезд жилого дома, расположенного в районе микрорайона «В» города Троицка, зашел неизвестный молодой человек. Проследовав за потерпевшим до его квартиры, злоумышленник резко оттолкнул пенсионера и, нанеся ему несколько ударов в область груди, потребовал денежные средства. Испугавшись, пожилой мужчина отдал имеющиеся у него 900 рублей, после чего подозреваемый с похищенным скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель. Установлено, что похищенными денежными средствами злоумышленник уже успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту органами предварительного следствия межмуниципального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью ст. 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38