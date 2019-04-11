В Сети появился ролик, в котором Владимира Зеленского сбивает несущийся на большой скорости КамАЗ. В штабе артиста открестились от этой провокации и обвинили в ее создании политтехнологов своего оппонента.

В Сети появился ролик, в котором Владимира Зеленскогосбивает несущийся на большой скорости КамАЗ. В штабе артиста открестились отэтой провокации и обвинили в ее создании политтехнологов своего оппонента.Кто слепил из взятого за основу предвыборного ролика Владимира Зеленскогопровокационное видео – не так уж важно. Примечательно, что президентскаякампания на Украине запросто может выиграть соревнование у лучших цирков мира.В ролике, размещенным изначально в одном из Telegram-каналов, якобысвязанных с Порошенко, улыбающийся Зеленский идет по городу и вдруг его сноситогромный самосвал. В конце на экране появляется надпись "У каждого своядорога".После появления этого видео в Сети команда ВладимираЗеленского предложила политику усилить свою личную охрану. Российский политолог,директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов неисключил того, что ролик с КамАЗом могла сделать и команда самого Зеленского."В условиях фестивальной демократии, которая процветает на Украине,все средства хороши. Я не уверен, что это из штаба Порошенко. Вполне можетбыть, что видео создано командой самого , чтобы побороть оппонента", – приводитслова Мартынова издание "Новостной фронт".Одним из примеров такой фестивальной демократии стали плакаты, размещенные днем ранее в Киеве и Харькове командой Петра Порошенко. На нихбыли изображены смотрящие глаза в глаза президенты России и Украины. Надпись подбилбордом гласила: "21 апреля. Решающий выбор!" Но, осознав ошибку, штаб Порошенко принял решение убрать такуюдостаточно спорную агитацию с улиц: этой ночью плакаты исчезли.Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко икомик Владимир .