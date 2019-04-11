В Сети появился ролик, в котором Владимира Зеленского
сбивает несущийся на большой скорости КамАЗ. В штабе артиста открестились от
этой провокации и обвинили в ее создании политтехнологов своего оппонента.
В Сети появился ролик, в котором Владимира Зеленского
сбивает несущийся на большой скорости КамАЗ. В штабе артиста открестились от
этой провокации и обвинили в ее создании политтехнологов своего оппонента.
Кто слепил из взятого за основу предвыборного ролика Владимира Зеленского
провокационное видео – не так уж важно. Примечательно, что президентская
кампания на Украине запросто может выиграть соревнование у лучших цирков мира.
В ролике, размещенным изначально в одном из Telegram-каналов, якобы
связанных с Порошенко, улыбающийся Зеленский идет по городу и вдруг его сносит
огромный самосвал. В конце на экране появляется надпись "У каждого своя
дорога".
После появления этого видео в Сети команда Владимира
Зеленского предложила политику усилить свою личную охрану. Российский политолог,
директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов не
исключил того, что ролик с КамАЗом могла сделать и команда самого Зеленского.
"В условиях фестивальной демократии, которая процветает на Украине,
все средства хороши. Я не уверен, что это из штаба Порошенко. Вполне может
быть, что видео создано командой самого , чтобы побороть оппонента", – приводит
слова Мартынова издание "Новостной фронт".
Одним из примеров такой фестивальной демократии стали плакаты, размещенные днем ранее в Киеве и Харькове командой Петра Порошенко. На них
были изображены смотрящие глаза в глаза президенты России и Украины. Надпись под
билбордом гласила: "21 апреля. Решающий выбор!" Но, осознав ошибку, штаб Порошенко принял решение убрать такую
достаточно спорную агитацию с улиц: этой ночью плакаты исчезли.
Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21
апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и
комик Владимир .