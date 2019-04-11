Видеоролик со сбитым КамАЗом кандидатом в президенты Украины
Владимиром Зеленским стал поводом для возбуждения уголовного дела. Полиция ищет его создателя и распространителя.
Видеоролик со сбитым КамАЗом кандидатом в президенты Украины
Владимиром Зеленским стал поводом для возбуждения уголовного дела. Полиция ищет его создателя и распространителя.
МВД Украины завело уголовное дело по факту распространения
видеоролика, в котором лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского сбивает грузовик. Силовики ищут лиц,
причастных к заказу ролика, его изготовлению и распространению в Сети.
Параллельно заведено уголовное дело по статье "Угроза
или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
Известно, что первым распространителем скандального видео стал Telegram-канал
“Европейское будущее Украины”, ссылка на него была опубликована на официальной
странице действующего президента Петра Порошенко в Facebook.
В предвыборном штабе Владимира Зеленского открестились от
этой провокации и обвинили в ее создании политтехнологов оппонента. После
появления видео в интернете команда Зеленского предложила ему усилить личную
охрану.
Очевидно, что в оставшееся до второго тура выборов время на
Украине произойдут еще более интересные события. Политтехнологи Порошенко и
пытаются перещеголять друг друга в безумном креативе. К примеру, накануне, 10 апреля в Киеве и Харькове появились огромные плакаты со смотрящими в глаза президентами России и Украины. Подпись под билбордами с фотографиями Владимира Путина и Петра Порошенко гласила: "21 апреля. Решающий выбор!"
Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21
апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и
комик Владимир .