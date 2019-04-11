Видеоролик со сбитым КамАЗом кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским стал поводом для возбуждения уголовного дела. Полиция ищет его создателя и распространителя.

Видеоролик со сбитым КамАЗом кандидатом в президенты УкраиныВладимиром Зеленским стал поводом для возбуждения уголовного дела. Полиция ищет его создателя и распространителя.МВД Украины завело уголовное дело по факту распространениявидеоролика, в котором лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского сбивает грузовик. Силовики ищут лиц,причастных к заказу ролика, его изготовлению и распространению в Сети.Параллельно заведено уголовное дело по статье "Угрозаили насилие в отношении государственного или общественного деятеля".Известно, что первым распространителем скандального видео стал Telegram-канал“Европейское будущее Украины”, ссылка на него была опубликована на официальнойстранице действующего президента Петра Порошенко в Facebook.В предвыборном штабе Владимира Зеленского открестились отэтой провокации и обвинили в ее создании политтехнологов оппонента. Послепоявления видео в интернете команда Зеленского предложила ему усилить личнуюохрану.Очевидно, что в оставшееся до второго тура выборов время наУкраине произойдут еще более интересные события. Политтехнологи Порошенко ипытаются перещеголять друг друга в безумном креативе. К примеру, накануне, 10 апреля в Киеве и Харькове появились огромные плакаты со смотрящими в глаза президентами России и Украины. Подпись под билбордами с фотографиями Владимира Путина и Петра Порошенко гласила: "21 апреля. Решающий выбор!"Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко икомик Владимир .