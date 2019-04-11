У артиста есть все шансы стать звездой мирового масштаба. Ведь американцы раскрыли большую тайну Филиппа Киркорова.

У артиста есть все шансы стать звездой мировогомасштаба. Ведь американцыраскрыли большую тайну Филиппа Киркорова.Пользователи Reddit восхитились фотографией певца за кассой в "Макдоналдсе". Снимок заставил подписчиков, большинство из которыхамериканцы, ознакомиться с творчеством певца. Посмотрев клип "Ибица",они сравнили Филиппа Киркорова с Элтоном Джоном, Фредди Меркьюри иМайклом Джексоном "в одном лице".Теперь у исполнителя есть все шансы статьмега-звездой. В этомуверен член экспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадима Манукяна"Американцы раскрыли большую тайну ФилиппаБедросовича. Оказывается, он очень любит ходить в "Макдоналдсе". Теперь он кумирамериканцев. Его новый виток славы в США сопоставим с тем, что происходило сЭдуардом Хилем, которого нарекли Мистером Тро ло ло", – заявил собеседник "Дни.ру".При этом Вадим Манукян добавил, что американцы любят нестандартных артистов,которые способны вызвать улыбку.По словам эксперта, сравнения с Элтоном Джоном,Фредди Меркюри, Принсом и Майклом Джексоном должны польстить . "Нобольше всего американцам он напомнил Мэтта Бэрри с его психоделическимиклипами. Клип "Ибица" просто порвал американцев. Теперь концертыКиркорова в США можно проводить не только для русскоязычной среды, но и дляанглоговорящих американцев. Вот и пришла к нему настоящая слава в США", -констатировал Манукян.Эксперт предположил, что скоро в США всплывет еще ифото с президентом Дональдом Трампом. "Поздравляю ФилиппаБедросовича", – резюмировал эксперт.