У артиста есть все шансы стать звездой мирового
масштаба. Ведь американцы
раскрыли большую тайну Филиппа Киркорова.
У артиста есть все шансы стать звездой мирового
масштаба. Ведь американцы
раскрыли большую тайну Филиппа Киркорова.
Пользователи Reddit восхитились фотографией певца за кассой в "Макдоналдсе". Снимок заставил подписчиков, большинство из которых
американцы, ознакомиться с творчеством певца. Посмотрев клип "Ибица",
они сравнили Филиппа Киркорова с Элтоном Джоном, Фредди Меркьюри и
Майклом Джексоном "в одном лице".
Теперь у исполнителя есть все шансы стать
мега-звездой. В этом
уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадима Манукяна
"Американцы раскрыли большую тайну Филиппа
Бедросовича. Оказывается, он очень любит ходить в "Макдоналдсе". Теперь он кумир
американцев. Его новый виток славы в США сопоставим с тем, что происходило с
Эдуардом Хилем, которого нарекли Мистером Тро ло ло", – заявил собеседник "Дни.ру".
При этом Вадим Манукян добавил, что американцы любят нестандартных артистов,
которые способны вызвать улыбку.
По словам эксперта, сравнения с Элтоном Джоном,
Фредди Меркюри, Принсом и Майклом Джексоном должны польстить . "Но
больше всего американцам он напомнил Мэтта Бэрри с его психоделическими
клипами. Клип "Ибица" просто порвал американцев. Теперь концерты
Киркорова в США можно проводить не только для русскоязычной среды, но и для
англоговорящих американцев. Вот и пришла к нему настоящая слава в США", -
констатировал Манукян.
Эксперт предположил, что скоро в США всплывет еще и
фото с президентом Дональдом Трампом. "Поздравляю Филиппа
Бедросовича", – резюмировал эксперт.