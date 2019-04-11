Ирландский боец смешанных боевых искусств напал на поклонника и отобрал его телефон. Видеозапись произошедшего появилась в Twitter.

Ирландский боец смешанных боевых искусствнапал на поклонника и отобрал его телефон. Видеозапись произошедшего появилась в Twitter.Инцидент случился 12 марта в Майами. Конор Макгрегор направлялся в отель в сопровождении охранников, когда заметил поклонника, снимающего его на телефон. Спортсмен сильно разозлился и напал на мужчину.Ирландец выбил гаджет из рук фаната, бросил его на землю и наступил несколько раз ногой. После этого Конор Макгрегор забрал телефон потерпевшего. Стоимость гаджета оценивается в одну тысячу долларов.Поклонник написал заявление в полицию. Бойца арестовали по обвинению в грабеже и хулиганстве. Позже мужчина решил отозвать иск,достигнув со спортсменом досудебной договоренности, сообщает .