Ирландский боец смешанных боевых искусств
напал на поклонника и отобрал его телефон. Видеозапись произошедшего появилась в Twitter.
Ирландский боец смешанных боевых искусств
напал на поклонника и отобрал его телефон. Видеозапись произошедшего появилась в Twitter.
Инцидент случился 12 марта в Майами. Конор Макгрегор направлялся в отель в сопровождении охранников, когда заметил поклонника, снимающего его на телефон. Спортсмен сильно разозлился и напал на мужчину.
Ирландец выбил гаджет из рук фаната, бросил его на землю и наступил несколько раз ногой. После этого Конор Макгрегор забрал телефон потерпевшего. Стоимость гаджета оценивается в одну тысячу долларов.
Поклонник написал заявление в полицию. Бойца арестовали по обвинению в грабеже и хулиганстве. Позже мужчина решил отозвать иск,
достигнув со спортсменом досудебной договоренности, сообщает .