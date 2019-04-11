Иосиф Пригожин возмущен высказываниями Анастасии Волочковой
о бедных россиянах. По мнению продюсера, эти суждения может комментировать
только больной человек.
Иосиф Пригожин возмущен высказываниями Анастасии Волочковой
о бедных россиянах. По мнению продюсера, эти суждения может комментировать
только больной человек.
Продюсер уверен, что живущие за чертой бедности россияне не
виноваты в своем положении. посоветовал Анастасии Волочковой не
высказываться по вопросам, в которых балерина не разбирается.
"Обалдеть можно просто. Если ты не разбираешься ни в
экономике, ни в политике – не надо открывать свой рот", – заявил продюсер.
По словам Пригожина, россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за
чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства,
которые от них не зависят.
напомнил, что и в европейских странах сегодня
огромное число людей живут за чертой бедности. Он подчеркнул: проблема, которую
Волочкова пытается поднять – общегосударственная и общечеловеческая. "А
давать оценку тому, что говорит Волочкова – это надо быть просто больным
человеком. Комментировать, что говорит Волочкова по части социальных вещей – это
абсолютнейшая чушь", – приводит слова Пригожина со
ссылкой на РИА ФАН. Продюсер отметил, что высказывания человека показывают
уровень его образования, а также окружения, сферы интересов и профессии.
Комментарий относится к высказыванию
Анастасии Волочковой, прозвучавшему в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Балерина заявила: бедным россиянам, вместо того, чтобы ругать власти нужно
"задать вопрос своей совести" и начать работать, а не "курить на
завалинке бычок". Всем недовольным, по мнению артистки, лучше просто
уехать из России.