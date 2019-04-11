Иосиф Пригожин возмущен высказываниями Анастасии Волочковой о бедных россиянах. По мнению продюсера, эти суждения может комментировать только больной человек.

Иосиф Пригожин возмущен высказываниями Анастасии Волочковойо бедных россиянах. По мнению продюсера, эти суждения может комментироватьтолько больной человек.Продюсер уверен, что живущие за чертой бедности россияне невиноваты в своем положении. посоветовал Анастасии Волочковой невысказываться по вопросам, в которых балерина не разбирается."Обалдеть можно просто. Если ты не разбираешься ни вэкономике, ни в политике – не надо открывать свой рот", – заявил продюсер.По словам Пригожина, россияне не могут быть виноваты в том, что оказались зачертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства,которые от них не зависят.напомнил, что и в европейских странах сегодняогромное число людей живут за чертой бедности. Он подчеркнул: проблема, которуюВолочкова пытается поднять – общегосударственная и общечеловеческая. "Адавать оценку тому, что говорит Волочкова – это надо быть просто больнымчеловеком. Комментировать, что говорит Волочкова по части социальных вещей – этоабсолютнейшая чушь", – приводит слова Пригожина соссылкой на РИА ФАН. Продюсер отметил, что высказывания человека показываютуровень его образования, а также окружения, сферы интересов и профессии.Комментарий относится к высказываниюАнастасии Волочковой, прозвучавшему в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Балерина заявила: бедным россиянам, вместо того, чтобы ругать власти нужно"задать вопрос своей совести" и начать работать, а не "курить назавалинке бычок". Всем недовольным, по мнению артистки, лучше простоуехать из России.