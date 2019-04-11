Поддельные молочные продукты стали угрозой для россиян. По данным Россельхознадзора, доля фальсификата в представленных на прилавках товарах достигла 25%.

Поддельные молочные продукты стали угрозой для россиян. Поданным Россельхознадзора, доля фальсификата в представленных на прилавках товарахдостигла 25%.остаются главной проблемойотрасли. Из 60 миллиардов упаковок продукции, выпущенных в 2018 году, 15миллиардов являются подделками известных брендов.Как рассказал заместитель главы Россельхознадзора НиколайВласов, решить проблему должно введение обязательной электронной ветеринарнойсертификации "Меркурий". Оформление электронного сертификата возможнотолько на заводе-производителе. Власов уверен, что это сведет на нет подделкумолочки."За прошлый год – 24 с небольшим процентафальсифицированной продукции из числа продукции, находящейся в обороте", -приводит слова замглавы Россельхознадзора . Власовотметил: если добавить к этому долю импорта, то общее число на российском рынке составит примерно 22%.Однако система "Меркурий", которая начнет работатьв ближайшее время, систему подделки "убивает начисто", утверждаетВласов. Никакое другое предприятие не сможет получить сертификат напроизводственную партию под этой маркой.Сейчас стоит задача по снижению объема до приемлемого уровня в 0,5%. Пока же позитивных сдвигов в молочной отрасли Россельхознадзор не наблюдает. В числе регионов с наибольшим объемом продаж поддельных молочных продуктов в ведомстве называют Сахалинскую, Астраханскую, Мурманскую, Ленинградскую области.