Балерина призвала уезжать из страны тех, кто недоволен обстановкой в России. Своими высказываниями Анастасия Волочкова вызвала критику в свой адрес в соцсетях.

Балерина призвала уезжать из странытех, кто недоволен обстановкой в России. Своими высказываниями Анастасия Волочковавызвала критику в свой адрес в соцсетях."Эти российские "избранные" считают, что у них какое-тоэксклюзивное право на страну", "Иногда лучше просто… садитьсяна шпагат", "Такое впечатление, что она это специально вынашивалаи берегла для "Эха", – выразили недовольство пользователи Сети. Нонашлись и те, кто более лояльно отнесся к словам Анастасии Волочковой.Экс-прима Большого театра сделала смелые заявления в эфирепрограммы A-team на радиостанции "Эхо Москвы". Анастасия Волочковазаявила, что во всех невзгодах следует винить только себя,а не президента или политиков."Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: "Дорогие,если вы такие умные, почему вы такие бедныеи несчастные?"", – позволила себе довольно обидные слова в адреснеобеспеченных россиян знаменитость. А тем, у кого доход ниже прожиточного минимума, посоветовала "работать, а не курить на завалинке".Что касаетсясамой балерины, то она не бедствует. Не секрет, что можетпозволить себе отдых на дорогих курортах, роскошные наряды и антиквариатв интерьере. За любовь к шику и блеску танцовщицу не раз критиковали в Сети.