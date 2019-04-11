Балерина призвала уезжать из страны
тех, кто недоволен обстановкой в России. Своими высказываниями Анастасия Волочкова
вызвала критику в свой адрес в соцсетях.
Балерина призвала уезжать из страны
тех, кто недоволен обстановкой в России. Своими высказываниями Анастасия Волочкова
вызвала критику в свой адрес в соцсетях.
"Эти российские "избранные" считают, что у них какое-то
эксклюзивное право на страну", "Иногда лучше просто… садиться
на шпагат", "Такое впечатление, что она это специально вынашивала
и берегла для "Эха", – выразили недовольство пользователи Сети. Но
нашлись и те, кто более лояльно отнесся к словам Анастасии Волочковой.
Экс-прима Большого театра сделала смелые заявления в эфире
программы A-team на радиостанции "Эхо Москвы". Анастасия Волочкова
заявила, что во всех невзгодах следует винить только себя,
а не президента или политиков.
"Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: "Дорогие,
если вы такие умные, почему вы такие бедные
и несчастные?"", – позволила себе довольно обидные слова в адрес
необеспеченных россиян знаменитость. А тем, у кого доход ниже прожиточного минимума, посоветовала "работать, а не курить на завалинке".
Что касается
самой балерины, то она не бедствует. Не секрет, что может
позволить себе отдых на дорогих курортах, роскошные наряды и антиквариат
в интерьере. За любовь к шику и блеску танцовщицу не раз критиковали в Сети.