Петру Порошенко пришлось не по душе намерение своего оппонента
начать диалог с Россией. Президент накинулся на Владимира Зеленского с
обвинениями.
Петру Порошенко пришлось не по душе намерение своего оппонента
начать диалог с Россией. Президент накинулся на Владимира Зеленского с
обвинениями.
Сам Порошенко уже вряд ли будет вести какие-либо переговоры:
в первом туре выборов он набрал в два раза меньше голосов, чем Зеленский. Судя
по опросам общественного мнения, во втором туре президента поддержат не более 30%
украинцев. Тем не менее пока что он может критиковать артиста.
"Это либо некомпетентность, либо сознательная попытка
вывести Россию из под ответственности за агрессию против Украины", – так
прокомментировал Порошенко недавнее заявление лидера президентской гонки.
Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что готов к
переговорам с президентом России. Однако он тоже поставил условие: говорить с Владимиром
Путиным шоумен намерен в присутствии западных представителей. Главную цель
предполагаемых переговоров Зеленский обозначил так: нам нужно как можно быстрее
прекратить огонь в Донбассе.
Мгновенная реакция на это заявление последовала из Кремля:
там не исключили переговоров Путина и в случае, если шоумен станет
президентом Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозначил
условия такой встречи. Переговоры не должны проходить в обрамлении провокаций и
диверсий, заявил представитель Кремля.
Действующий президент Украины Петр Порошенко и актер
Владимир поборются за главный пост в стране во втором туре выборов.
Голосование намечено на 21 апреля, за несколько дней до этого кандидаты
намерены провести дебаты на самом большом в Киеве стадионе.