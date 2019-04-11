Петру Порошенко пришлось не по душе намерение своего оппонента начать диалог с Россией. Президент накинулся на Владимира Зеленского с обвинениями.

Петру Порошенко пришлось не по душе намерение своего оппонентаначать диалог с Россией. Президент накинулся на Владимира Зеленского собвинениями.Сам Порошенко уже вряд ли будет вести какие-либо переговоры:в первом туре выборов он набрал в два раза меньше голосов, чем Зеленский. Судяпо опросам общественного мнения, во втором туре президента поддержат не более 30%украинцев. Тем не менее пока что он может критиковать артиста."Это либо некомпетентность, либо сознательная попыткавывести Россию из под ответственности за агрессию против Украины", – такпрокомментировал Порошенко недавнее заявление лидера президентской гонки.Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что готов кпереговорам с президентом России. Однако он тоже поставил условие: говорить с ВладимиромПутиным шоумен намерен в присутствии западных представителей. Главную цельпредполагаемых переговоров Зеленский обозначил так: нам нужно как можно быстреепрекратить огонь в Донбассе.Мгновенная реакция на это заявление последовала из Кремля:там не исключили переговоров Путина и в случае, если шоумен станетпрезидентом Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозначилусловия такой встречи. Переговоры не должны проходить в обрамлении провокаций идиверсий, заявил представитель Кремля.Действующий президент Украины Петр Порошенко и актерВладимир поборются за главный пост в стране во втором туре выборов.Голосование намечено на 21 апреля, за несколько дней до этого кандидатынамерены провести дебаты на самом большом в Киеве стадионе.