Лидер Незалежной Петр Порошенко за 10 дней до второго тура выборов президента Украины – 2019 совершает серьезную ошибку. Глава государства вместо новых подходов к ведению предвыборной кампании взялся играть по правилам своего оппонента Владимира Зеленского.

Лидер Незалежной Петр Порошенко за 10 дней до второго тура выборов президента Украины – 2019 совершает серьезную ошибку. Глава государства вместо новых подходов к ведению предвыборной кампании взялся играть по правилам своего оппонента Владимира Зеленского.Юморист, значительно опережающий главу государства порейтингу, дает понять западным кредиторам, что не собирается пересматриватьфинансовые обязательства Украины. Об этом заявил киевский политолог АлексейЯкубин.По словам эксперта, нынешний премьер-министр НезалежнойВладимир Гройсман также "прощупывает почву" относительно своейвозможности остаться во главе правительства в случае победы Зеленского. На этомфоне в штабе Порошенко началась паника, заявил политолог в интервью"Московскому комсомольцу".Якубин отметил, что до выборов – полторы недели, и вряд лисудорожные движения президента, в том числе выпуск очередной провокационнойагитации, смогут ему помочь. "При этом от Порошенко ждут новых смыслов идействий, а он вместо этого играет по правилам Зеленского – сдает анализы и такдалее”, – пояснил эксперт.Пока выбранная главой государства стратегия не работает. Попоследним социологическим опросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни,то Зеленский получил бы 49,3% голосов, – 20,6%.Президент Незалежной опережает амбициозного юмориста развечто в антирейтинге. Никогда бы не отдали свой голос за Порошенко 50,8%украинцев, у Зеленского этот показатель в два с половиной раза ниже – 20,8%,сообщает главред издания "Левый берег" Соня кошкина со ссылкой насоциологический Центр Разумкова.Впрочем, эксперты не спешат списывать главу государства сосчетов. По мнению политолога Валентина Гайдая, Порошенко сможет переизбраться,если использует массовый подкуп и фальсификации.Второй тур выборов президента Украины состоится 21апреля. Для победы Зеленскому и достаточно набрать простоебольшинство голосов – 50% плюс 1.