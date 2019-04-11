Лидер Незалежной Петр Порошенко за 10 дней до второго тура выборов президента Украины – 2019 совершает серьезную ошибку. Глава государства вместо новых подходов к ведению предвыборной кампании взялся играть по правилам своего оппонента Владимира Зеленского.
Лидер Незалежной Петр Порошенко за 10 дней до второго тура выборов президента Украины – 2019 совершает серьезную ошибку. Глава государства вместо новых подходов к ведению предвыборной кампании взялся играть по правилам своего оппонента Владимира Зеленского.
Юморист, значительно опережающий главу государства по
рейтингу, дает понять западным кредиторам, что не собирается пересматривать
финансовые обязательства Украины. Об этом заявил киевский политолог Алексей
Якубин.
По словам эксперта, нынешний премьер-министр Незалежной
Владимир Гройсман также "прощупывает почву" относительно своей
возможности остаться во главе правительства в случае победы Зеленского. На этом
фоне в штабе Порошенко началась паника, заявил политолог в интервью
"Московскому комсомольцу".
Якубин отметил, что до выборов – полторы недели, и вряд ли
судорожные движения президента, в том числе выпуск очередной провокационной
агитации, смогут ему помочь. "При этом от Порошенко ждут новых смыслов и
действий, а он вместо этого играет по правилам Зеленского – сдает анализы и так
далее”, – пояснил эксперт.
Пока выбранная главой государства стратегия не работает. По
последним социологическим опросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни,
то Зеленский получил бы 49,3% голосов, – 20,6%.
Президент Незалежной опережает амбициозного юмориста разве
что в антирейтинге. Никогда бы не отдали свой голос за Порошенко 50,8%
украинцев, у Зеленского этот показатель в два с половиной раза ниже – 20,8%,
сообщает главред издания "Левый берег" Соня кошкина со ссылкой на
социологический Центр Разумкова.
Впрочем, эксперты не спешат списывать главу государства со
счетов. По мнению политолога Валентина Гайдая, Порошенко сможет переизбраться,
если использует массовый подкуп и фальсификации.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21
апреля. Для победы Зеленскому и достаточно набрать простое
большинство голосов – 50% плюс 1.