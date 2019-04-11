В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ Сент-Луис Блюз на выезде обыграл Виннипег Джетс со счетом 2:1. Российский форвард гостевой команды Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 59 секунд и очков не набрал.

В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Сент-Луис Блюз" на выезде обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 2:1. Российский форвард гостевой команды Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 59 секунд и очков не набрал.У победителей встречи голами отметились Дэвид Перрон (45-я минута) и Тайлер Бозак (58), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Патрик Лайне (14).Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Сент-Луиса". Следующий матч противостояния состоится в субботу, 13 апреля и пройдет также на льду арены "Белл МТС Плэйс" в Виннипеге.