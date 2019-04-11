Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифа Хафтара заявила, что ее бойцы сбили военный самолет противостоящих ей сил Правительства национального согласия (ПНС). Однако в самом ПНС это заявление опровергают.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифа Хафтара заявила, что ее бойцы сбили военный самолет противостоящих ей сил Правительства национального согласия (ПНС). По сообщению официального представителя ЛНА бригадного генерала Ахмеда аль-Мисмари, самолет вылетел с авиабазы в Мисурате по направлению к Триполи и был сбит на подлете к столице.Самолет, по его словам, должен был нанести удар по позициям Ливийской национальной армии. Ранее ЛНА объявила западный регион закрытым для полетов военной авиации, пригрозив сбивать все вражеские цели и бомбить аэропорты, откуда производятся боевые вылеты.Тем временем ливийское Правительство национального согласия опровергло заявление ЛНА о сбитом самолете, передает ТАСС. По сообщению телеканала "Аль-Джазира" со ссылкой на официального представителя ПНС, оно не соответствует действительности.На днях авиация ЛНА нанесла удар по единственному действующему в Триполи международному аэропорту Митига. В результате бомба взорвалась недалеко от самолета с 200 паломниками, вылетавшего в Саудовскую Аравию.