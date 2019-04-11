В Москве задержали предполагаемого убийцу бывшей сотрудницы управы района Крылатское - 57-летняя женщина по пути домой получила несколько ударов ножом в голову, шею и спину и скончалась до приезда врачей. В отделении полиции он оказался после нападения на дворника на Славянском бульваре, где его скрутили очевидцы. Допрос подозреваемого сняли на видео.

В Москве задержали предполагаемого убийцу бывшей сотрудницы управы района Крылатское — 57-летняя женщина по пути домой получила несколько ударов ножом в голову, шею и спину и скончалась до приезда врачей. В отделении полиции он оказался после нападения на дворника на Славянском бульваре, где его скрутили очевидцы. Допрос подозреваемого сняли на видео."Был в подавленном состоянии, не знал, что делать, находился в ступоре, в шоке", — заявил в свое оправдание 54-летний Александр, ранее судимый за хулиганство.Нападение на Каринэ Вартанову было совершено поздним вечером 2 апреля в районе дома №69 на Кутузовском проспекте. Поджидавший свою жертву в темном месте мужчина в медицинской маске улучил момент, когда женщина отвлеклась на телефон, после чего пустил в ход раскладной нож, купленный за пару месяцев до преступления. Менее чем через 10 секунд злоумышленник уже убегал во дворы, а получившая смертельные ранения москвичка смотрела ему вслед. Когда болевой шок прошел, она упала на асфальт и больше не встала.По горячим следам преступника задержать не удалось, но он сам "проявил" себя вечером 3 апреля на Славянском бульваре, с тем же ножом в руках атаковав 53-летнего уроженца Таджикистана. От гибели дворника спасли жители дома, они же задержали нападавшего. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии."Я забыл об этом. Сначала помнил, потом забыл", — так Александр объяснил тот факт, что на первом допросе 5 апреля не сознался в нападении на Вартанову.О своей причастности он заявил позже, когда в деле появились улики и отпираться стало бессмысленно. О мотиве преступлений следователи не сообщают, по некоторым данным, подозреваемый приверженцем неонацистских идей и выступал за ужесточение миграционной политики. За убийство и покушение ему грозит до 15 лет лишения свободы.