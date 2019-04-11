Каждый участник акции получил в подарок дорхенгер с напоминанием о том, насколько важны жизнь и здоровье. Также, данные памятки были размещены на припаркованных автомобилях...

На парковках столицы инспекторы дорожно-патрульной службы при помощи так называемых дорхенгеров обращаются к водителям с призывом соблюдать скоростной режим, быть внимательными и дисциплинированными на проезжей части.Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями Молодежной палаты района Ясенево провели акцию возле детской поликлиники. Автоинспекторы напомнили водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно во дворах, вблизи образовательных организаций и детских учреждений. Для того, чтобы водители были внимательными за рулем и аз задумывались о скоростном режиме, инспекторы ГИБДД и представители Молодежной палаты прикрепляли на дверные ручки автомобилей дорхенгеры – специальные памятки с призывом быть аккуратными на дороге. Также важную профилактическую работу провели госавтоинспекторы Юго-Западного округа столицы с детьми и их родителями. Взрослым полицейские напомнили о том, что они являются главным примером для своих детей, поэтому очень важно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Юным участникам дорожного движения вручили светоотражающие фликеры и рассказали, как важно носить их на верхней одежде или рюкзаках в темное время суток.Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по Головинскому району, а также представителями общественности призвали пешеходов и водителей неукоснительно соблюдать Правила безопасности на дороге. Каждый участник акции получил в подарок дорхенгер с напоминанием о том, насколько важны жизнь и здоровье. Также, данные памятки были размещены на припаркованных автомобилях.Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному округу города Москвы также в рамках пропаганды безопасности дорожного движения использовали специальные подвески для дверных ручек. Во дворах и на парковках округа дорожные полицейские крепили на ручки автомобилей красочные дорхенгеры с призывом соблюдать скоростной режим в жилых зонах и во дворах, не допускать бесконтрольного нахождения детей на проезжей части.Владельцы транспортных средств, принявшие участие в масштабной акции, поблагодарили инспекторов ДПС за важную информацию и отметили необходимость подобных бесед.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81