Массовые проверки пройдут в выходные дни.

На территории Владимирской области по итогам первого квартала текущего года с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли и 36 получили ранения различной степени тяжести. При общем снижении аварийности с участием нетрезвых водителей, в ряде районов, в том числе в Гусь-Хрустальном, отмечается рост таких происшествий.Учитывая сложившуюся обстановку, в предстоящие выходные дни на территории Гусь-Хрустального района состоится профилактическое рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель».В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мероприятия будут реализованы как в районном центре, так и в отдаленных населенных пунктах.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в ГИБДД по телефону: (4922) 54-16-65.Сотрудники полиции напоминают: садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения людей. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность.