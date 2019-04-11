Всего злоумышленнику предъявлены обвинения по 7 эпизодам противоправной деятельности с общим материальным ущербом более 880 тысяч рублей...

Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в совершении нескольких краж имущества, денежных средств и документов из припаркованных автомобилей.В полицию поступило сообщение о краже из автомобиля. Мужчина припарковал принадлежащий ему автомобиль марки «Хаммер» на Хамовническом валу. Когда он вернулся к автомашине, то обнаружил, что стекло задней двери разбито, а из салона похищен дорогостоящий велосипед. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Ступинском районе Московской области задержали подозреваемого – 46-летнего ранее судимого жителя столицы.Полицейскими было установлено, что задержанный причастен еще к нескольким аналогичным эпизодам.Так, на Комсомольском проспекте злоумышленник разбил стекло у припаркованного внедорожника «Тойота», принадлежащего жителю Тверской области и похитил из салона документы и ноутбук. На этой же улице из автомобиля «Линкольн Навигатор» таким же способом было похищено два портативных компьютера общей стоимостью 70 тысяч рублей.На Фрунзенской улице из автомобиля «Лексус LX 570» злоумышленник похитил имущество на сумму 100 тысяч рублей, а из автомобиля «Тойота» - велосипед и автокомпрессор.На улице Большая Полянка, разбив стекло в автомобиле «БМВ Х6», подозреваемый завладел кошельком и кожаной сумкой с находившимися в них денежными средствами. Общий материальный ущерб составил 318 тысяч рублей. В Крымском тупике разбил стекло у припаркованного автомобиля «Ауди А7» и похитил велосипед, а также спортивную экипировку. Материальный ущерб составил более 170 тысяч рублей.Всего злоумышленнику предъявлены обвинения по 7 эпизодам противоправной деятельности с общим материальным ущербом более 880 тысяч рублей.По всем фактам Отделением дознания и Следственным отделом ОМВД России по району Хамовники, Следственным отделом ОМВД России по району Якиманка возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60