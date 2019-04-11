Поклонники разочарованы выступлением певицы. Ирина Аллегрова отказалась петь свои главные хиты и запретила доставать телефоны.

Поклонники разочарованы выступлениемпевицы. Ирина Аллегрова отказалась петь свои главные хиты и запретила доставатьтелефоны.Кубанская поклонницавокалистки, оставила разгромный отзыв о концерте знаменитости. По мнению фанатки, Ирина Аллегрова совсем разошлась.Зрительница по имени Яна рассказалажурналистам, что по периметру зала стояли охранники, которые светили лазернымиуказками в тех, кто доставал камеры или телефоны. Снимать и фотографироватьзапрещалось. Девушка отметила, что ей было необходимо срочно ответить насообщение, вытащив из сумки гаджет, она заметила на себе свет от указки."Грубое отношение, запретына съемку, Ирина даже цветы сама не брала в руки. Судами мне пока не угрожали.Я ранее не посещала подобные концерты, поэтому от увиденного была в шоке", –жаловалась прессе Яна.Больше всего, конечно, заплатившие за билеты поклонники,расстроились из-за того, что Ирина Аллегрова отказалась петь "Императрицу" и "Младшеголейтенанта". А ведь многие пришли именно для того, чтобы послушать старые хитызвезды.Когда женщина из залапопросила звезду исполнить "Императрицу", та ответила ей грубо. Оказалось, умолятьбесполезно. "Новая переросла "угонщицу", – написано в описанииновой концертной программы. Отметим, что менеджеры, организовавшие приезд , комментировать ситуацию отказались. Об этом сообщает ".